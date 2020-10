Refsa: Circuito Cinco y Lote 111 son los sectores más afectados por el temporal

Compartir

El gerente de Refsa, Benjamín Villalba, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el trabajo incansable que realiza la empresa encargada del suministro de energía luego de la tormenta de esta madrugada que generó caída de postes, de cables y de árboles que en algunos casos afectaron las líneas de tensión.

“Desde las 2:30 de la madrugada estamos trabajando, en Formosa tenemos mucha vegetación, muchos árboles caídos sobre líneas, la Municipalidad también está trabajando, estamos levantando todas las líneas caídas, por orden de prelación tenemos que ir levantando las líneas de media tensión que están cortadas, hay varios postes caídos, ramas sobre las líneas pero tenemos controlada la situación, sobre todo en el Circuito Cinco que está golpeado, lo estamos levantando con todo el personal, ningún vehículo está en la empresa, pedimos apoyo a empresas amigas que están trabajando en Formosa con grúas, así que estamos trabajando en varios frentes, no lamentamos víctimas fatales, esa es la noticia”, contó.

“La gente debe quedarse tranquila porque vamos a levantar el servicio, todo el personal de Refsa está trabajando fuertemente”, destacó.

Asimismo aseguró que los sectores más afectados son “Circuito Cinco y la zona de Lote 111, aunque tenemos cables cortados en todos lados, tenemos más de 200 personas en la calle trabajando, hay aproximadamente 13 grúas trabajando, nos estamos moviendo desde anoche”.

Villalba señaló además que desde hace tiempo no ve un temporal similar. “Desde hace 11 meses que no llueve, desde que estoy al frente de Refsa esta situación no se dio nunca, anoche sopló realmente fuerte el viento, siempre la noticia es capital, pero el interior también está con serios problemas, en El Colorado, Villafañe están sin servicio”.