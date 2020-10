REFSA: en lo que va del año se reemplazaron 5 mil postes de luz en la provincia de Formosa

Compartir

Linkedin Print

El ingeniero Benjamín Villalba, gerente de REFSA Electricidad, puso en relieve el trabajo que realizan los más de cuatrocientos empleados de la empresa en toda la geografía provincial.

En este sentido, comentó que la quema de pastizales causó gran daño en distintos puntos de la provincia de Formosa y que el personal de REFSA trabaja “de forma denodada, poniéndose la camiseta y con un gran compromiso hacia la institución y al Modelo Formoseño, porque sabemos que prontamente tenemos que restablecer el servicio ya que detrás de nuestro servicio hay familias que están sufriendo. Tenemos bien en claro cuál es el objetivo”.

Asimismo, señaló que en lo que va del año la empresa estatal cambió 5mil postes en toda la geografía provincial, lo que significó “una gran inversión que hace la Provincia, que hace el gobernador Gildo Insfrán ya que si no, no podríamos levantar todos los postes y cables”.

“Y no sólo son postes, son aisladores, cables que se derriten, estaciones transformadoras que caen, nosotros no dejamos de trabajar un solo día pese a la pandemia”, enfatizó el ingeniero.

En este contexto, valoró las precipitaciones sobre Formosa, ya que“venimos sufriendo la quema de pastizales hace varios meses y con estas lluvias nuestro personal va descansar”.

“Nosotros acompañamos al trabajo de Aguas de Formosa S.A, estamos atentos a todas las necesidades que surjan porque si nosotros no ponemos los transformadores, las bombas de agua no funcionan”, indicó.

Además, Villalba relató que el jueves trabajaron en Villa Escolar porque hubo “una especie de tornado” en la zona; luego en Mayor Villafañe “movimos una grúa de 300 toneladas para cambiar el transformador de potencia de la localidad por otro de 5 millones de vatio”, debido el gran consumo los habitantes.

“Eso representó una gran alegría para toda la comunidad, el intendente nos acompañó y agradeció al Gobernador por toda esta inversión, es mucho dinero ya que son transformadores nuevos que duplican la potencia anterior”, detalló Benjamín Villalba.

En lo que respecta a la jornada de este viernes, contó que la localidad de Laishí padeció un incendio “preocupante” que no permitía a las personas transitar por la ruta, ya que “se quemaron más de 30 postes de luz que fueron reemplazados en una jornada de trabajo por el equipo de REFSA”.

Mientras que en la localidad de Pirané, la imprudencia de vecinos quemando basura hizo que se produzca un foco grande de incendio que se extendió hasta las dimensiones de la planta de energía de la empresa; “se quemaron algunos cables, postes y gracias a la rápida intervención de los bomberos de Pirané se pudo solucionar rápidamente el problema”, aclaró Villalba.

Sobre el final, el gerente destacó que el único paraje que se encuentra sin servicio eléctrico es “El Lindo”, por lo que “se moverá todo lo que se tenga que mover para estabilizar el servicio”.

De esta manera, “toda Formosa quedará estabilizada. Nuestro personal está atento y las guardias están activas para resolver cualquier inconveniente”.