Sebastián Yatra está en México y envió un tierno mensaje a Danna Paola

Mucho se ha hablado de un supuesto romance entre Sebastián Yatra y Danna Paola, pero alejados de los rumores y cuestionamientos, fue el cantante colombiano quien le dedicó un emotivo mensaje a su colega ahora que los dos están México.

El intérprete colombiano llegó el pasado jueves a tierras aztecas, donde volvió a ser cuestionado sobre la relación que tiene con la actriz y cantante mexicana.

Como tantas otras veces, el cantante de Chica ideal fue cuestionado sobre sus acercamientos a la protagonista de Élite, a pesar de que ambos han dicho en más de unas ocasión que sólo tienen una relación laboral y una linda amistad cimentada a través de las pantallas, ya que compusieron No bailes sola por videollamada.

“Somos amigos, apenas nos hemos vistos dos veces en persona en toda la vida”, declaró para el programa de Univisión, El Gordo y la Flaca.

El cantante colombiano abrió su corazón para aclarar las dudas de los medios de comunicación a su llegada a México, donde también le envío un mensaje a Danna Paola sobre sus sentimientos.

Yatra expresó una risa burlona cuando fue cuestionado sobre si entre él y la actriz surgió “el amor a primera vista” y prefirió esquivar una pregunta tendenciosa con una frase hacia su colega.

“O quizá como dice la canción de Maluma: ‘Amigos con derechos’”, dijo un reportero en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Danna, te quiero, te mando un beso, hermosa”, atinó a decir Sebastián ante el comentario coqueto de los medios de comunicación.

En esta misma entrevista, el cantante colombiano destacó que actualmente está soltero y no tiene ningún tipo de relación sentimental con la modelo Analí Abreu.

“Novia no tengo. Yo tengo amigas y es amiga mía”, confesó.

Sebastián Yatra celebró la oportunidad que tiene de regresar a México, después de las medidas sanitarias que le impidieron viajar por varios meses para evitar los contagios de coronavirus.

“No se imaginan la sonrisa que tengo de estar aquí, estoy casi sin entender lo que está ocurriendo. Estoy listo para irme corriendo por unos tacos, a pasarla bien, a disfrutar del aire, de la gente, de la cultura y la energía que irradian por aquí”, comentó.

Desde sus redes sociales también ya ha dado algunas muestras de su estancia en México, así se ha dejado ver desde el cuarto de su hotel y en la cima de un helipuerto, ambos lugares ubicados en la capital del país

“Después de ocho meses regresamos”, dijo muy emocionado en sus historias de Instagram.

“Se siente la magia, toda la magia se siente acá”, añadió en otro contenido de su red social.

Los rumores sobre una relación entre Yatra y la protagonista de Élite surgieron a inicios de este año gracias a sus interacciones en redes sociales y la química que mostraron desde el primer momento, muy a pesar de que él aún mantenía un noviazgo con la famosa argentina, Tini Stoessel.

Las especulaciones crecieron cuando Stoessel y el intérprete de Devuélveme el corazón confirmaron su ruptura en mayo pasado, lo que provocó cientos de críticas hacia Danna Paola, quien durante meses se ha encargado de aclarar que la única relación que tienen es laboral y de amigos.