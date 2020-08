Regreso a las aulas: “Es imposible saber cuán largo o corto puede ser el proceso de readaptación de los alumnos”, advierte psiquiatra Infanto Juvenil

Compartir

Linkedin Print

En este contexto atípico que estamos viviendo, se estima que 20 mil alumnos en las provincias de San Juan y Formosa ya han retomado las clases presenciales, mientras que en Buenos Aires aquello prevalece como una decisión inminente.

Tratándose de una situación nunca antes experimentada, no se cuenta aún con evidencia de cómo impactará esta experiencia en nuestra población infanto juvenil. Si bien volver a la escuela se espera con mucha expectativa, también genera sentimientos de ansiedad e incertidumbre.

Salvo ocasiones puntuales, los niños nunca han pasado tanto tiempo sin ir a la escuela ya que este período se prolongó más que las vacaciones de verano, con lo cual pueden presentar alguna resistencia a la hora de reincorporarse a clases. “A pesar de tener deseo de ver a sus amigos y volver a la situación escolar, los niños pueden resistirse a separarse de sus padres o quienes los cuidaron en este período, tras pasar un prolongado tiempo dentro de casa juntos.”, afirma Andrea Abadi, Directora del Área de Neurodesarrollo y CEA Centro Cites-INECO.

En este sentido, asegura que “es imposible saber cuán largo o corto puede ser el proceso de readaptación con lo cual deben respetarse los tiempos de cada niño, sus procesos internos y sus experiencias previas.”

Sin embargo, los profesionales advierten que el mayor desafío es el desapego que se generará luego de meses de compartir tiempo que probablemente antes no se compartía. “Previo a la pandemia, un pequeño se separaba de sus padres sabiendo que lo iban a buscar al colegio al final de la jornada. En esta situación epidemiológica, los padres han estado cuidando a los niños, en muchos casos no han salido a trabajar y se han permitido situaciones regresivas, como volver a dormir todos en la misma cama, vestirlos, o darles distintos gustos a los que se han acostumbrado.”, indica la Dra. Abadi.

Al proceso de separación se suma el entrenamiento para acatar las nuevas normas como los principales puntos que pueden empezar a tratar los padres ante el inminente regreso a clases para quienes aún no lo hayan hecho: “Es importante que al volver a clases, niños y adolescentes tengan incorporadas las pautas de distanciamiento físico, el lavado de manos frecuente y el uso de cubrebocas porque se evidencia que aún no están los chicos totalmente concientizados de estas conductas.”, sostiene la Dra.Abadi quien asegura: “Situaciones habituales como prestarse útiles o los recreos, deben repensarse en contexto con la pandemia así como también los juegos y las modalidades de interacción en clase. Todo esto representa un nuevo desafío de adaptarse a una normalidad desconocida hasta ahora tanto para niños, padres y docentes.”