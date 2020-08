Romero Bruno: “Formosa está rodeada del virus”

Compartir

El médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, contextualizó la situación sanitaria de Clorinda tras haberse conocido el caso positivo de la mujer comerciante que ingresara de manera irregular desde Asunción, Paraguay.

Tales afirmaciones fueron realizadas durante un nuevo parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, donde el especialista sostuvo que “el informe presentado recientemente da cuenta de la situación de altísimo riesgo que tiene un caso positivo en la ciudad de Clorinda, en un lugar de mucha concurrencia de personas, una zona comercial muy activa”.

Esta mujer desarrolla su actividad comercial en la zona de la pasarela que vincula Clorinda con la localidad paraguaya de Nanawa, lugar de alta concentración de personas, y dado los días transcurridos, se está realizando este domingo un amplio operativo de búsqueda activa de casos sospechosos y posibles contactos, a quienes se están hisopando.

En ese sentido, explicó que la persona reingresó a la ciudad de Clorinda y, suponen, que por la situación que atraviesa Asunción, pudo contraer el virus el lunes.

“Sabemos que el virus hasta que tenga una carga viral y poder de contagiar, pasa unos días, 48 o 72 horas, pero estamos en una situación donde se comparten en ese mismo lugar de trabajo, bebidas como el tereré o el mate; si bien esta persona cuando se le preguntó si fue así no refiere que lo haya hecho, pero es muy común en la práctica de nuestra provincia y ese lugar”, indicó el profesional.

Y agregó que, en el sitio, se comparten muchos espacios, como por ejemplo los sanitarios, que son comunes para las personas que habitan las 49 casillas ubicadas en esa zona comercial, entonces, “las probabilidades de contactos estrechos son muy altas”.

“Esto es lo que se está realizando en este momento, un hisopado del lugar donde esta persona residía, los propietarios del lugar que están aislados, con las personas más cercanas que tuvo contacto y los que se están haciendo ahora con equipos locales y con apoyo de la UPAC”, describió.

En ese marco, Romero Bruno reiteró que “Formosa está rodeada de virus” y que “siempre dijimos que el programa de ingreso ordenado y administrado que la provincia implementó nos daba una alta seguridad, porque inclusive se pedía un hisopado actualmente con 72 horas de anticipación, se vuelve a hacer hisopado y la persona está aislada 14 días”.

Y continuó: “Los camioneros que son ingresos necesarios para el abastecimiento y muchas actividades que se realizan, con los controles que se dan a través de una guía; un corredor sanitario; las recomendaciones y exigencias a los transportistas; el control que hace la policía para verificar que se cumpla la hoja de ruta y así y todo fíjense los dos casos positivos son por una irregularidad de estos camioneros en la localidad de Naick Neck”.

Por lo que el médico afirmó que “esa es otra situación que nos pone en riesgo como provincia”.

En tercer lugar, se refirió a los ingresos irregulares por los límites y las fronteras, que es “algo frecuente” y es detectado por el “control social”.

“En esto es muy importante el control social que hace a la información para poder tomar una acción preventiva como la que se realiza en este caso de poder aislar a la persona, hacer el hisopado y en muchos casos dio negativo, en este positivo, y después de varios días”, desarrolló.

Y advirtió: “Por eso el riesgo que estamos considerando para la ciudad de Clorinda es muy alto, esta situación hace que las recomendaciones tienen que ser escuchadas por la comunidad, son imprescindibles para el cuidado personal, de la familia, de la comunidad y de todos los habitantes de la provincia”.

El tiempo es hoy

Por último, el director del Hospital Central insistió en las medidas preventivas y de seguridad individuales, “más allá de los cuidados de un Estado presente y activo a través de acciones”, porque esa no puede ser la única manera de controlar la pandemia, sino que también se precisa “la participación y la consciencia de cada uno de los habitantes”.

“Ahora con más cuidado que nunca tenemos que ponerlo en práctica, ya no tiene que ser parte del discurso, tenemos que llevar a la práctica en cualquier lugar de la provincia, hoy es el momento que tenemos que cuidarnos”, remarcó.

Y reiteró: “Estamos viviendo una situación regional crítica y tenemos la experiencia lamentable de otras provincias que durante poco tiempo desarrollaron una cantidad lamentable de casos, como Jujuy, Salta, San Luis, provincias que venían combatiendo con el Estado y la comunidad”.

También, el epidemiólogo aseguró que si el virus ingresa por cualquiera de los límites y el portador no tiene cuidado con el otro habitante con el que se relaciona, “lógicamente ahí comienza la transmisión comunitaria”.

“Llamamos hoy a la reflexión con más razón, tenemos que tener acción constante para cuidarnos, el riesgo que estamos considerando hace a la investigación que tendremos resultados en las próximas horas y de acuerdo a eso se van a definir las conductas para la protección de todos los habitantes”, finalizó.