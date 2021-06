Romina Ricci habló de su experiencia junto a Luciano Castro: “Pude comprobar que es una bomba”

Compartir

Lejos de lo que muchos piensan, las escenas de sexo suelen ser bastante incómodas para los actores. Y no solo porque se sienten expuestos en medio de sets llenos de productores, camarógrafos y técnicos, sino también porque en algunos momentos se dan situaciones inesperadas. En ese sentido, invitada a Hay que ver, por El Nueve, Romina Ricci contó algunas de sus experiencias. Y sorprendió con una confesión relacionada a Luciano Castro.

Casualmente, el actor confirmó su separación de Sabrina Rojas, con quien estuvo once años en pareja y con quien tiene dos hijos, Esmeralda y Fausto, a mediados del mes pasado, por lo que es considerado uno de los solteros más codiciados del país. La modelo, en tanto, siguió compartiendo en sus redes sociales fotos de la familia, dejando en claro que más allá del final de la pareja el amor entre todos se mantiene intacto. Pero, este lunes, Ángel de Brito aseguró en Los Ángeles de la Mañana, por ElTrece, que se lo había visto en compañía femenina. Así que el comentario de Ricci no pasó inadvertido.

Todo tuvo lugar en el segmento Lo dijo o no lo dijo, en el que los invitados tienen que recordar si realmente dijeron las frases que se les adjudican. “Pude comprobar que lo que dicen de Luciano Castro es verdad, está muy bien”, decía la supuesta declaración de la actual participante de La Academia de ShowMatch, por ElTrece, que leyó Denise Dumas. Y, al escucharla, ella reconoció: “Eso es verdad, pero no sé si lo dije”.

La realidad es que Ricci nunca había pronunciado semejante afirmación. Sin embargo, al ser descubierta se explayó en sus dichos. “Lo comprobé, pero no al punto que se están imaginando ustedes… Hice teatro con Luciano, tuvimos muchos ensayos y sí, pude comprobar que es una bomba”, dijo. Y enseguida detalló: “Tuvimos escenas de sexo, pero no sexo”. ¿Si en ellas fue que pudo “testear” algo? “No se puede, es muy incómodo”, remarcó la actriz.

Y esto dio lugar a que explicara que las escenas de sexo no tienen nada de gratificantes. “No es lindo. Se piensan que sí, pero nada que ver. Es re estresante”, señaló Romina. Entonces, la conductora recordó que una actriz le había contado que su compañero le había tenido que pedir disculpas por haberse “entusiasmado demasiado”. Y Ricci reconoció que a ella también le había pasado.

“No importa, no viene al caso. Pero pasa. Y me pidió perdón”, dijo la actriz. Y, al escuchar que le decían “pobre” al actor, remató: “¡Pobre yo que me tengo que fumar la confusión! Es muy incómodo para mí que se crean otra cosa”. “Uno estudia para que no te pase eso”, explicó entonces Denise. Y Ricci asintió: “No fue tan profesional”.

Cabe recordar que Romina está participando del certamen del programa de Marcelo Tinelli, donde la semana pasada le tocó imitar a su ex, Fito Páez, padre de su hija Margarita. Y, después de bromear sobre quién era el padre y quién la madre de la niña, el músico envió un mensaje desde Los Ángeles en el que le decía: “Lo importante es que te amamos y eso es lo mejor de todo. Bueno, es la familia que te tocó y que te ama muchísimo”.

