Rugby: Buenos Aires fue el gran ganador del Seven de la República en Paraná

En una demostración de punta a punta de su jerarquía, el seleccionado masculino de Buenos Aires recuperó el título en el 39º Seven de la República, tras doblegar en el encuentro decisivo al impetuoso Entre Ríos por 26-5 (parcial 14.5), mientras que el combinado bonaerense femenino obtuvo la Copa de Oro por tercer año consecutivo al vencer agónicamente a Tucumán en la final (12-10). Así, los dos equipos de la URBA dominaron la tradicional competencia de cierre de temporada, que se llevó a cabo en el Club Atlético Estudiantes y Paraná Rowing Club.

Buenos Aires es el que más títulos cosechó en el Seven de la República (un total de 17), y volvió a dar la vuelta olímpica después de la consagración en 2021. Desde el kick-off, los flamantes campeones tomaron el control y prevalecieron en todos los aspectos del juego. Ese dominio marcó la diferencia en el duelo con Entre Ríos que, a pesar de ser subcampeón, cumplió con una destacada actuación en todo el certamen. Los cuatro tries de las Águilas en el encuentro ante los entrerrianos los apoyaron Jerónimo Ulloa (2), Manuel Nogués y Franco Sábato, mientras que Rafael Iriarte sumó dos conversiones y Manuel Nogués acertó otras dos. La conquista del conjunto anfitrión la apoyó Francisco Taleb.

La Copa de Plata se la llevó Salta, que batió a Uruguay por 17-14, y la Copa de Bronce la obtuvo Nordeste, vencedor de Rosario por 14-10. Al perder con Tierra del Fuego (19-14), el seleccionado de Sur perdió la categoría y el próximo año competirá en la Zona Ascenso. Y el que consiguió ascender a la Zona Campeonato fue Alto Valle con el triunfo ante Oeste por 28-5.

En el cuadro femenino del Seven de la República, Buenos Aires se coronó tricampeón (quinto título en el certamen) al vencer en la final a Tucumán por 12-10 (parcial 10-0 en favor de las tucumanas); en el tercer puesto finalizó Nordeste, vencedor de Córdoba por 14-5.

En la Zona Ascenso Femenino, el ganador fue Uruguay, que derrotó en la final a Entre Ríos por 12-0, mientras que en el tercer lugar quedó Oeste, luego de imponerse a Sur por 15-10. Y en el torneo de Juveniles, las chicas de Tucumán conquistaron el trofeo al vencer en el encuentro decisivo a Misiones por 10-7, y el tercer puesto fue para Córdoba, que se impuso a Cuyo por 17-7.