Saavedra: entraron a robar una casa en obra y mataron a un hombre a metros de su familia

Un grupo de delincuentes ingresó esta madrugada a una casa en obra y se encontraron con un matrimonio y su pequeña hija en el interior. El hombre se resistió al robo y lo apuñalaron en el tórax, herida que le provocó la muerte en minutos, antes de que llegara la ambulancia.

El aberrante hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda ubicada en la calle Conde al 4300, entre Correa y Ruiz Huidobro, en el barrio porteño de Saavedra. Según las primera informaciones trascendidas, la familia se había mudado a la casa el domingo pasado, aunque la obra aún no estaba concluida.

Según fuentes policiales, los delincuentes ingresaron a la vivienda y se encontraron con el hombre que se resistió y fue apuñalado, según confirmaron fuentes de la investigación a Infobae, una herida de gran tamaño. Su mujer y su hija estaban en cuartos contiguos. La mujer oyó la conmoción y al salir se encontró con su marido herido de muerte. No alcanzó a ver a los atacantes huir, según consta en el sumario.

Los peritos que trabajan en el lugar determinaron que los delincuentes ingresaron tras vulnerar una ventana. Una vecina que escuchó gritos fue quien dio aviso a la Policía de la Ciudad.

Al llegar, los efectivos dialogaron con la mujer de la víctima, que contó lo poco que pudo ver.

Tomó intervención la Fiscalía Correccional de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez a cargo de José María Campagnoli, y el Juzgado Criminal y Correccional N°18 a cargo del juez Pablo Ormaechea.

En el lugar trabajó la Brigada de la División Homicidios, quienes avanzaron con las tareas investigativas para dar con los delincuentes. Según trascendió, la casa habría sido asaltada anteriormente al menos en dos oportunidades mientras aún permanecía deshabitada. Se trata de determinar si fueron los mismos delincuentes quienes esta vez se encontraron con la familia dentro y terminaron matando al hombre.

Fuentes de la investigación confirmaron que los delincuentes no robaron nada en el ataque. La mujer de la víctima todavía no declaró ante la Justicia.

¿Fue acaso un ataque asesino y no un robo? ¿Una venganza? Por lo pronto, los investigadores del caso en la fiscalía de Campagnoli no descartan ninguna hipótesis aunque todavía no se conoce si la víctima tiene un historial o antecedentes penales. “Buenas referencias hasta ahora, conocido del barrio”, dice una fuente.