Salud realizó el relanzamiento de la Campaña Provincial contra el vector Aedes Aegypti

Como es habitual hace varios años, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia realizó el relanzamiento formal de la Campaña, en este caso 2020, contra el vector mosquito aedes aegyti, responsable de transmitir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

En un acto encabezado por el ministro de Desarrollo Humano de la Provincia, Dr. José Luis Décima, intendentes de varias localidades, funcionarios provinciales, se hizo entrega una vez más de equipamientos, uniformes e insumos, necesarios para encarar una nueva batalla contra el vector con el objetivo de conservar la salud de la población, en una época de altas temperaturas donde proliferan los mosquitos. Todos ellos adquiridos con fondos del tesoro provincial.

Se realizó la entrega formal de motomochilas, elementos de seguridad para uso de brigadistas (guantes, mascaras), uniformes, insumos como: insecticidas, repelentes, larvicidas, paracetamol; y termonieblas.

Las entregas fueron realizadas a las localidades que funcionan como bases de vectores y Zoonosis: Ingeniero Juárez, Laguna Blanca, General Belgrano, Pirané, Clorinda, Las Lomitas.

Pese a que todo se da en un marco de alerta en países limítrofes, como Paraguay donde ya confirmaron la existencia del DEN4, un nuevo serotipo de la enfermedad; en Formosa la campaña preventiva no descansa en todo el año y a lo largo del tiempo ha logrado inculcar en gran parte de la población, cuáles son las medidas necesarias a llevar a cabo en la intimidad del hogar para que el mosquito vector no tenga posibilidad de depositar sus larvas y multiplicarse.

«Gracias a un fuerte trabajo planificado e ininterrumpido llevado adelante por quienes integran los equipos de trabajo en terreno; y el aporte y acompañamiento permanente de la comunidad en general, hoy podemos reafirmar que en Formosa el trabajo realizado en forma continua, es un modelo para muchos», se expuso en el acto de relanzamiento de la campaña y eso genero el aplauso y reconocimiento de todos los presentes.

Al respecto, el titular de la cartera sanitaria provincial expuso que «en las zonas frías también se ha encontrado el vector, y esto habla de la resistencia incluso a las bajas temperaturas. El objetivo es combatir justamente al vector que hace que pueda trasmitirse esta enfermedad que hoy ya no es solo el dengue, sino también la fiebre amarilla que se había erradicado hace unos cuantos años atrás y que se vuelve nuevamente a hacer presente, del mismo modo que el dengue en sus diferentes serotipos el 1, 2, 3 y 4 que hasta ahora son los identificados».

«El zika es otros de los virus que también está muy latente y que años atrás se ha tenido una gran epidemia en Venezuela, Colombia y Brasil donde ha ocasionado problemas realmente serios en la población, especialmente en las embarazadas que ha provocado microcefalia en los niños recién nacidos. Sumado a todo esto, se hace presente también el chikungunya que no deja de ser un problema por los problemas físicos que ocasiona», agregó.

«Así es que para nosotros estamos entregando estos elementos distribuidos para las diferentes intendencias, ya que esto es un combate que debemos hacerlo entre todos, entre el Gobierno de la Provincia, las distintas intendencias, la concientización del pueblo, si lo hacemos entre todos también el impacto es muy será más importante», expresó.

«El impacto que está teniendo en el mundo hace que esta sea una epidemia que vino para quedarse porque los cambios climáticos han hecho que el vector sea resistente a todos los elementos que el ser humano tiene a mano como para poder combatir. No solo hablamos de las temperaturas, sino también de las lluvias que hacen que este vector tenga un ciclo biológico que continúe su crecimiento», explicó.

Durante el lanzamiento de la campaña, Décima aseguró que por eso, sumado al trabajo que hacen las intendencias están las brigadas que son más de 500 personas que están trabajando en las distintas áreas, en los distintos distritos sanitarios de la provincia».

«En cada uno de los eventos que organiza el gobierno de la provincia: inauguraciones, eventos deportivos, parques acuáticos, o cualquier sea, se acompaña continuamente con la fumigación porque son los lugares donde se concentran muchas personas, y lógicamente que es más habitual que el mosquito se halla, puede reproducirse más fácilmente y provocar el contagio pertinente».

Así también dijo que «domiciliariamente se acompañan también todos los días, la identificación del problema, los casos febriles, se toman las medidas correspondientes para la fumigación y eliminación de los mosquitos, se entregan los larvicidas y repelentes de fabricación en el laboratorio provincial LAFORMED, que es un logro de la provincia, y que el gobernador no escatimó en poner a disposición los recursos necesarios para dar continuidad a los distintos programas de salud y de este modo proteger a la población formoseña. Solo de este modo y como otra muestra de justicia social Formosa pudo atenuar los efectos negativos provocados por el gobierno nacional que se fue recientemente, ya que de otros modo hubiera sido una catástrofe como lo fue en otros sectores del país».

Con respecto a su participación en el último COFESA, comentó que «el Ministro de Salud de la Nación hace poco días destacaba justamente estos logros que ha tenido Formosa en cuanto a las medidas preventivas, no solamente trabajando casa por casa, sino también las medidas preventivas que el gobierno de la provincia de Formosa ha realizado justamente con la compra de todos estos elementos, indumentarias de protección y la producción de larvicidas, repelentes que se desarrollan para el combate hacia el vector».