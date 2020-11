“Salvemos las dos vidas”: Formosa se movilizó ayer en contra de la legalización del aborto

Compartir

Al igual que en todo el país, Formosa se movilizó ayer por la tarde “por los derechos de las dos vidas”, en rechazo a la legalización del aborto, proyecto que fue enviado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al Congreso.

Cabe destacar que fue la primera manifestación posterior al ingreso de dicha iniciativa a la Cámara de Diputados de la Nación, donde comenzará el debate la próxima semana.

Se supo que a nivel nacional fueron 150 las organizaciones de la sociedad civil nucleadas en Unidad Provida y otras agrupaciones de pañuelo celeste quienes impulsaron la jornada de reclamo. La Conferencia Episcopal Argentina y las iglesias evangélicas agrupadas en la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) también incentivaron la participación.

En Formosa capital se replicó la manifestación al igual que en otras ciudades del interior provincial. La movilización comenzó en el Mástil Municipal y culminó en la Plaza San Martín.

Pese a las altas temperaturas, participaron una gran cantidad de personas quienes con pañuelos celestes se movilizaron por las calles de la ciudad, acompañadas por carteles, pancartas, remeras, globos y también banderas argentinas para repudiar la legalización del aborto.

Al llegar a la plaza San Martín y manteniendo el distanciamiento obligatorio debido a la pandemia de coronavirus, el obispo José Vicente Conejero expresó algunas palabras ante la ferviente multitud que clamaba por las dos vidas.

“Estamos acá todos unidos para defender la vida, antes de ser esto una motivación religiosa, ante todo y sobre todo estamos por una visión humana de defender al ser humano”, expresó.

Conejero se refirió además a que de la movilización participaron diferentes religiones, en muestra de unidad para defender un bien común. “Como signo de unidad estamos con los hermanos de iglesias evangélicas, como el papa Francisco nos ha invitado el mes pasado a la luz de San Francisco de Asís al decir que todos somos hermanos”, indicó.

“Les pido que siempre defendamos la vida, desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural, nada de ley de aborto ni nada de ley de eutanasia, defendamos la vida por sobre todas las cosas”, expresó.

Otro de los oradores señaló que “esta movilización no se trata de personalidades religiosas ni políticas, acá estamos a favor de la vida, acá lo importante es la vida y Jesús”.

“Hay algo que muchas veces se pone como excusa para aprobar el aborto y dicen que la mujer está en vulnerabilidad, pero católicos y evangélicos sabemos muy bien, hay muchas iglesias y personas que ayudan a la mujer en vulnerabilidad, no la dejamos sola”, aseguró.

Tras las palabras y con las banderas argentinas en alto, entonaron el Himno Nacional Argentino.

“Hay cosas más importantes que se debe tratar en el Congreso, el aborto no solo no es una prioridad, sino que atenta contra un ser humano, es inconcebible que una persona pueda apoyar esto, incluso pareciera que es una cuestión política, la rechazamos en su totalidad por donde se lo mire”, dijo una de las participantes.

De la misma forma, otro orador se mostró indignado con los funcionarios nacionales que apoyan el proyecto del aborto. “Les pedimos que escuchen la voz del pueblo argentino porque la mayoría es celeste”, indicó.

“Estamos en el corazón de la ciudad, me ha tocado interceder por los senadores, diputados, legisladores quienes nos representan, ellos atienden y defienden nuestros intereses como ciudadanos argentinos y formoseños, siendo ellos la voz del pueblo. El principal derecho que venimos a defender es a las dos vidas, al niño por nacer en el mismo comienzo de la concepción, hoy se ha convocado toda la nación argentina en distintos puntos del país para decir a aquellos legisladores que están a favor de las dos vidas, que estamos acá para apoyarlos, para decirles que estamos juntos en esta lucha defendiendo las dos vidas del niño por nacer y de la madre también”, expuso otro participante de la marcha.

“A nuestras autoridades que están a favor del aborto las queremos invitar a reflexionar, que la interrupción del embrazado, de la vida de un niño por nacer es cortar el futuro de la patria, no solo estamos para defender las dos vidas, sino que para defender la patria porque en cada embrión es el comienzo de una nueva generación”, expresó.

“Si esta ley se hubiera aprobado hace 40 años no tendríamos médicos para la salud porque estarían en los 60 años para arriba en situación de riesgo, vamos a acercarnos a Dios, el creador del cielo y de la tierra y el dador de la vida para pedir que aquellos que están a favor de la vida, que tienen el poder de legislar que no aflojen, que se mantengan firmes en los convicciones, los que están a favor de la muerte que el señor intervenga sobre ellos y se arrepientan”, exclamó.

