Schwartzman no jugaría la Copa Davis ante Finlandia

Diego Schwartzman (25° del mundo) no jugaría por Copa Davis ante Finlandia el 4 y 5 de febrero, según asegura Télam.

El semifinalista de Roland Garros 2020 y el histórico doblista se enfocarían en la gira de polvo de ladrillo y ya le habría comunicado la decisión a Guillermo Coria, quien debe entregar la lista antes del 6 de enero. El caso de Sebastián Báez es diferente: la decisión fue consensuada entre el Mago y Sebastián Gutiérrez, teniendo en cuenta que el campeón de Estoril 2022 no está en las mejores condiciones.

Francisco Cerúndolo (30°), Pedro Cachín (57), Federico Coria (75) Tomás Martín Etcheverry (79) más los doblistas Andrés Molteni (48) y Máximo González (45) integrarían el equipo. Cachín y Etcheverry tendrían su debut en la Davis.

El que gane la serie entre Finlandia, que ya tiene equipo confirmado con Rusuuvuori como líder, y Argentina clasificará a las Finales a jugarse en septiembre de 2023.

Finlandia, por su parte, confirmó hace once días a los cinco jugadores que integrarán el equipo que recibirá a los argentinos en los Qualifiers que clasificarán a 12 países para las Finales de septiembre. En ese sentido, la Federación Finlandesa de Tenis anunció que el capitán Jarkko Nieminen eligió a Emil Ruusuvuori , 40° del ranking mundial de la ATP, Otto Virtanen (176°), Eero Vasa (1069°), Patrik Niklas-Salminen (1202°) y el doblista Harri Heliovaara, 11° del mundo. La serie se llevará a cabo en el estadio Espoo Metro Areena, con una capacidad para 6982 personas para partidos de hockey sobre hielo que es su uso más habitual.

El cruce de febrero será sobre una cancha de superficie rápida y bajo techo por el clima extremadamente frío y en ocasiones con nieve que impera en esa porción de Europa durante la época del año de la serie. Pese a esa ventaja de la superficie y la localía, la serie se presume pareja ya que la Argentina -aún con bajas importantes- diagramará una formación con posibilidades de competir ante un rival que tiene como carta fuerte a Ruusuvuori y el dobles.

