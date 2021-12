Se concretó la campaña de donación de sangre «Cada gota cuenta»

Compartir

Organizado por el municipio capitalino, Clubes Rotarios de Formosa, la Asociación «Fuerza Guerrero» y el Banco del Sangre del Hospital de Alta Complejidad, se concretó durante la jornada de ayer la campaña de colecta de sangre «Cada gota cuenta».

La actividad se realizó en el Salón Cultural Municipal y contó con la donación voluntaria de numerosas personas que se acercaron solidariamente.

Al respecto, Virce Albarenga, representante del Rotary Club Costanera de Formosa, comentó que llevaron adelante esta campaña durante todo el año y destacó la presencia y el acompañamiento de la Municipalidad «ya que es un pilar muy importante para todas estas acciones que tienen que ver con la salud, con la vida y, sobre todo, con el amor y la solidaridad».

«Este es un ámbito extra hospitalario, donde invitamos a las personas a donar sangre, con las condiciones sanitarias como corresponden a este tipo de acciones y con el invalorable trabajo del municipio capitalino, que ofrece las instalaciones y toda la logística, y el personal de salud del Hospital de Alta Complejidad», señaló.

«Estamos felices porque desde muy temprano llegó gente para donar y qué hermosa manera de terminar el año, con un acto voluntario, un acto de amor por sobre todas las cosas, y con esto esperamos poder cambiar esa idea que tiene la gente de que sólo se dona sangre cuando hay una necesidad de salud y creo que con este tipo de acciones lo estamos logrando», subrayó.

Por su parte, Daniela Quinteros, una de las donantes, indicó: «es la segunda vez que dono sangre y me enteré de esta campaña por las redes sociales y me parece muy importante poder hacerlo».

«Quiero decirle a la gente que se anime a donar, que no hay ningún tipo de problema con donar sangre, porque es un acto solidario que todos deberíamos hacerlo», concluyó.

