Se conoció la sanción a Di María por haber escupido a Álvaro González en los incidentes entre PSG y Olympique

Ángel Di María participó del turbulento arranque de temporada de Ligue 1 entre París Saint Germain y Olympique de Marsella el pasado 13 de septiembre por la segunda jornada. El Fideo no vio la roja durante la acción pero fue sancionado de oficio por haber escupido a Álvaro González, uno de los focos del conflicto. Al argentino le tocarán cuatro jornadas de suspensión, según dispuso la Comisión Disciplinaria de la Liga Francesa.

Las cámaras de televisión delataron el agravio del rosarino, quien tuvo que comparecer este miércoles frente a las autoridades de la liga para realizar su descargo sobre el altercado que arrojó cinco expulsados (Layvin Kurzawa, Leandro Paredes y Neymar en PSG; Jordan Amavi y Darío Benedetto en el conjunto marsellés). El resultado 1-0 a favor de los parisinos en Parque de los Príncipes quedó en un segundo plano por estos hechos bochornosos.

El reglamento disciplinario de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que sirve de referencia para la LFP, prevé hasta seis partidos de suspensión por un “esputo voluntario susceptible de alcanzar una persona o en dirección de ella”.

“El hecho de alcanzar” la persona escupida y “más cuando el esputo alcanza su cara” puede agravar el castigo. Pero las dos situaciones no parecen afectar a Di María. Las reglas no anticiparon la situación sanitaria actual, marcada por la pandemia de coronavirus, que se puede transmitir a través de la saliva. “En periodo de covid-19 escupir es muy grave”, señaló días después el centrocampista del Marsella Valentin Rongier.

“Es una sanción dura y difícil porque estaba pasando por un gran momento y estaré parado mucho con la selección de por medio. No habrá partidos entre semana y por eso se alargará mucho más. Pero ya está, hay que asumirlo, cometí un error, fue algo involuntario que me salió de la nada. Lo hice porque del otro lado hubo una reacción y palabras que no me gustaron”, rompió el silencio Di María en Radio Continental, horas después de asistir vía zoom en las oficinas del club a la reunión con la Comisión Disciplinaria.

Y agregó: “No lo toqué cuando lo escupí pero creo que la sanción es merecida. Un poco exagerada porque expliqué la verdad, pero es entendible y hay que aceptarlo. Por escupir normalmente suspenden por entre y y 10 partidos pero al haber hablado como hablé y explicar cómo se había dado todo durante el partido, que él (Álvaro González) me llamó e insultó y los nervios lo terminé escupiendo. No lo tendría que haber hecho”.

El entrenador alemán Thomas Tuchel había desestimado la posibilidad de que Di María fuera sancionado pero ahora tendrá que prescindir de uno de sus jugadores más destacados en los partidos ante Reims, Angers, Nimes y Dijon por la liga doméstica.