Se cumple un mes sin colectivos y choferes continúan con la medida a la espera de soluciones

El secretario general de UTA, Diego Mendoza en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la propuesta de la Comuna en la que le ofrecían unos 40 colectivos para que brinden una especie de servicio de emergencia, oferta que fue rechazada por los trabajadores, al mismo tiempo que remarcó que la situación de los choferes hoy es muy difícil y volvió a pedir cobrar lo adeudado.

Mendoza comenzó diciendo: “el lunes nos han convocado a una reunión en la que nos dijeron que a través de las vías judiciales la Comuna va a tratar de quedarse con 40 colectivos para sacarlos a trabajar y así prestar un servicio de emergencia”.

“Nos han pedido colaboración para manejar estos 40 coches, esta es una decisión muy dura porque este número no alcanza a cubrir a la totalidad de los choferes que tenemos, lo otro que también por ahí tenemos es que nos proponen un sueldo de 280 mil pesos para los trabajadores. Estas propuestas nos han sido aceptadas por los trabajadores dado a que nosotros sabemos que en 120 días vamos a volver a la misma situación”, acotó.

Asimismo, indicó “entendemos que hay una necesidad de que hayan colectivos, pero ellos no tienen en mente nuestra necesidad que es la de poder cobrar nuestros sueldos adeudados, estamos pasando por una situación muy difícil con nuestras familias”.

“Sabemos que la Comuna ya lo tenía armado, pero lo que la asamblea decidió es que vamos a seguir en un plan de lucha y no de esta manera porque sabemos que de acá a 120 días o antes vamos a volver a estar en la misma situación”, indicó.

Asimismo, hizo mención a la situación con el transporte en otras provincia en las que se están peleando por un aumento de sueldo, mientras que “acá no nos pagan los meses que nos deben más el bono y nos quieren bajar el sueldo a más del 50 por ciento, una locura”.

“Lo que la mayoría ha decidido es continuar con el plan de lucha hasta que la Comuna mejore la propuesta. Necesitamos cobrar lo adeudado más el bono que quedó pendiente y ahí vamos a volver a trabajar”, cerró.