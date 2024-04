Voz Docente le pide al Gobernador un sueldo garantizado de $700 mil para los estatales

El secretario general del gremio Voz Docente en Formosa, Manuel Pereira habló acerca de la presentación que realizó el gremio en relación a la cuestión salarial y contó que la agremiación en un petitorio le solicitó al Gobernador un sueldo garantizado de $700 mil para los trabajadores tanto de la docencia como el estatal. Al mismo tiempo que comentó que además le piden un incremento salarial del 30 %.

Pereira comenzó diciendo: “viendo la alarmante situación por la que estamos pasando los trabajadores y en particular los docentes con un sueldo garantizado de 280 mil pesos, el que debemos decir está lejos de cubrir los costos de la Canasta Básica Total que hoy está en más de 700 mil pesos, hemos presentado un petitorio al Gobernador en donde le pedimos una recomposición de haberes”.

“Lamentablemente hay que entender que nuestra provincia es la única que no discute salarios, solo se limitan a convocar a una conferencia de prensa y anuncian el sueldo que tendremos los trabajadores, tenemos que decir que es agobiante el clamor de nuestros afiliados, los que nos dicen que el dinero no alcanza, pero acá es insostenible la situación salarial de la provincia”, acotó.

“Debemos recordar que el último aumento otorgado fue del 25 por ciento y ya transcurrido el mes de marzo donde la inflación supera todo esto, pedimos que se supere la inflación con el básico”, remarcó.

Pedido

“Queremos que se garantice al trabajador docente y el de la administración pública un salario de 700 mil pesos y el básico tenga un incremento salarial del 30 por ciento”, explicó.

“Con los salarios en 280 mil pesos, realmente un trabajador no vive hoy en Formosa, los precios de los alimentos se han encarecido de una manera tremenda y necesitamos que el Gobierno nos escuche. Trataremos de hablar con todos los gremios para ver qué podemos hacer”, cerró.