Una mujer fue detenida luego de agredir salvajemente a sus dos hijos, uno de ellos fue trasladado al Hospital de la Madre y el Niño de esta ciudad y afortunadamente ya se encuentra en buen estado físico, «estable sin ningún tipo de alteración que comprometa su salud», aseguró el Dr. Manuel Cáceres, Jefe de Pediatría de dicho hospital, al Grupo de Medios TVO.

«Un niño de 14 años ingresó a nuestro servicio derivado de Villa Escolar con antecedentes de haber sido golpeado por su mamá. Ingresó lúcido en buen estado general, si muy triste por lo acontecido obviamente, pero compensado por suerte», manifestó el Dr. Cáceres.

Al adolescente se le realizaron las placas de cráneo, hombro y la zona interescapular, donde presentaba traumatismo por el golpe, «según refería el adolescente fue golpeado con una botella por su mamá». «Por suerte en las placas no se observó lesiones

pero quedó en observación para ver las primeras horas de evolución, estable, sin ningún tipo de alteración que comprometa su salud», agregó el médico.

Si bien el joven se encuentra en buen estado físico, para este tipo de situaciones, quedará con contención psicológica a cargo del personal del hospital para el estudio «socioambiental donde se encuentra y vive el niño para recién otorgar el alta, hasta que no se investigue todo eso, las condiciones en las que va a volver el niño, nosotros lo tenemos en observación, controlando con todo el soporte psicológico que es lo pertinente en este momento de estrés emocional que tuvo el adolescente», explicó.

Este trabajo de contención también servirá para detectar si hay antecedentes de violencia física en el núcleo familiar. «Él estaba muy triste, muy dolido, no tanto por la parte física sino por el estrés que había pasado y no nos contó lo que sucedió, pero igualmente eso se va sacando en las sesiones psicológicas y de esta manera se va estableciendo desde cuándo comenzó a aparecer estas lesiones porque normalmente no son hechos puntuales, las personas que agreden a niños, a un hijo, normalmente no lo hacen por única vez, seguramente en el abordaje que haga el equipo de psicología del hospital se va a establecer desde cuándo comenzaron a aparecer las lesiones físicas porque a lo mejor solo eran lesiones verbales. Nosotros siempre respetamos la voz del niño, niña o adolescente», concluyó Cáceres.

Parte Policial

La Policía intervino tras el llamado de la directora del Hospital de Villa Escolar, quien informó el ingreso de dos hermanos, un varón y una mujer de 14 y 16 años, con lesiones de consideración en sus cuerpos, que habrían sido ocasionados por la madre en estado de ebriedad.

Minutos llegó la madre y quedó detenida, a disposición de la justicia.

El llamativo hecho, tuvo lugar el miércoles minutos después de las 21 horas en la localidad de Villa Escolar, donde ambos menores fueron trasladados por familiares cercanos hasta el nosocomio.

Los investigadores pudieron establecer que la madre de los jóvenes llegó a su domicilio alcoholizada y por cuestiones que se trata de establecer comenzó a golpear a sus hijos.

Examinados por la doctora, el joven presentaba lesiones graves como contusión de cráneo, mientras que la menor tenía escoriaciones en el cuello.

De manera espontánea llegó a las instalaciones médicas la madre de los menores, una mujer de 37 años, en evidente estado de ebriedad, y en presencia de testigos se la detuvo.

Luego se informó del caso al Juez en turno y a la línea 102, con quienes se coordinó el traslado de los menores en compañía de su tía hasta el Hospital de la Madre y el Niño de la ciudad de Formosa, para su mejor atención médica, quedando el menor internado a fin de realizarse estudios complementarios, en tanto que la joven fue dada de alta.

La madre, conforme lo ordenado por la magistratura interviniente, fue trasladada a la Unidad Penitenciaria de la Mujer, a los fines de ser alojada, tras notificarse que se encuentra involucrada en la causa de “Lesiones graves y leves agravadas por el vínculo”, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, con conocimiento del Juzgado de Menores

