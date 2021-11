Se llevó a cabo la Expo Carreras 2021 en el campus de la Universidad Nacional de Formosa

Compartir

Linkedin Print

En el Polideportivo del campus de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) tiene lugar la edición 2021 de la Expo Carreras, organizada por la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria de la casa de estudios.

El Prof. Alberto Barboza, Secretario General Académico, significó que “en este día la UNaF recibe a los alumnos de nivel medio, quienes no sólo tendrán información referente a las más de 25 carreras que aquí se dictan, sino que también podrán informarse sobre la política universitaria, las becas, el comedor estudiantil, el área deportiva, entre otros”.

“En cuanto a la cuestión académica, los alumnos pueden acceder a los planes de estudio de las diferentes carreras y podrán recorrer el campus universitario para conocer las distintas áreas, incluyendo la Biblioteca Central. Por ello, estamos muy felices de recibirlos, ya que son potenciales estudiantes de nuestra universidad pública y gratuita”.

Rodrigo Galarza, Secretario de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, informó que “el evento, que comenzó con el acto de apertura, se extenderá hasta las 18 hs. Esta actividad tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad formoseña, las carreras y los beneficios a los que pueden acceder quienes decidan estudiar en nuestra universidad”.

“Durante la mañana estuvimos recibiendo a alumnos de muchos colegios tanto de la ciudad capital como del interior, teniendo en cuenta que este año pudimos volver a la presencialidad. Hay que agradecer al equipo de trabajo de las diferentes dependencias de la UNaF por su colaboración en la realización de este evento, así como a las autoridades del municipio capitalino que nos han ayudado”.

Por su parte, Mercedes Santa Cruz, coordinadora del Programa Alimentario Universitario (PAU), señaló que “después de una pandemia que nos ha golpeado, la UNaF vuelve a abrir sus puertas a los estudiantes de los diferentes colegios. Estamos muy contentos por la repercusión de este año, ya que han venido muchos chicos, y esperamos que a lo largo del día sigan llegando más delegaciones”.

“Los alumnos podrán recorrer los stands de las secretarías y las facultades, donde podrán tener contacto directo con egresados y estudiantes avanzados de todas las carreras. Además, tendremos charlas de orientación vocacional para que los chicos puedan saber qué camino profesional tomar en su recorrido académico”.

Expectativa en los estudiantes

Angélica Beninca, alumna de la EPES N° 27, dijo que “antes de venir, investigué la oferta académica a través de la web de la universidad, la cual es muy variada, por lo que no es necesario ir a un establecimiento privado. Me inclinaría a estudiar Psicopedagogía, y luego comenzaría Psicología, si la incorporan a la Facultad de Humanidades en el futuro”.

Matías Almeida, estudiante de la EPES N° 50 de Las Lomitas, comentó que “vine con las expectativas muy altas, y por suerte se han cumplido. Me gustaron todas las carreras que presentaron, y estoy muy emocionado de comenzar la vida universitaria, ya que elegí la carrera de Licenciatura en Bromatología”.

Compartir

Linkedin Print