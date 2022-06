Se llevó a cabo un taller sobre estrategias para estimular la comunicación de las personas con discapacidad

Compartir

Ayer por la mañana, la Modalidad de Educación Especial del Ministerio de Cultura y Educación, en conjunto con el Nivel Superior y la Asociación Down Formosa, realizaron el taller «Estrategias para estimular la comunicación e interacción de las personas con discapacidad», en el SUM de la EPES N°54 de la ciudad capital.

Al respecto, el ministro de Cultura y Educación, Luis Basterra, sostuvo que la jornada de el sábado “marca el compromiso de nuestros equipos docentes, las familias, los padres que tienen su asociación con el sistema formal y los docentes que motivados vinieron a participar de este evento”.

“Nosotros tenemos como eje de la política educativa el desarrollo de capacidades, que significa incluir a todos, niñas, niños, jóvenes, cualquiera sea su condición con sus propias capacidades”, aseveró.

Además, el funcionario señaló que “hoy claramente tenemos un modelo en el que las personas con discapacidad forman parte de la cotidianeidad de nuestras escuelas”.

“Porque en definitiva lo que tenemos que hacer es formar y dar las capacidades a nuestras niñas, nuestros niños y jóvenes para que se desenvuelvan en la cotidianeidad de la vida, y la escuela es eso”, remarcó.

A su vez, Basterra manifestó que están trabajando en fortalecer los vínculos entre las familias y el sistema educativo, “de forma tal que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se suscriba a un periodo limitado de presencia en la institución escolar, sino que fuese parte de un sistema abarcativo de la vida de nuestros jóvenes”.

Por su parte, Gustavo Miers, responsable de la Modalidad de Educación Especial, precisó que el taller estuvo destinado a docentes de Educación Especial, de los niveles y modalidades del sistema educativo, estudiantes y familias.

“La disertación estuvo a cargo de la profesora de Educación Especial Clara Cardini de la provincia de Córdoba, quien desarrolló temas como comunicación, interacción, habilidades comunicativas y desarrollo de la comunicación”, indicó.

Y añadió: “Identificar herramientas idóneas para evaluar los ámbitos del lenguaje de las personas con discapacidad, para así mejorar habilidades y sus relaciones interpersonales”.

Miers, destacó el trabajo articulado de Educación Especial, el Nivel Superior y la Asociación Down Formosa, con el auspicio del Instituto de Asistencia Social, en la organización de tan importante taller de capacitación.

“Más de 350 participantes se llevaron conocimientos y estrategias que fomentan la inclusión para así disminuir las barreras que tienen las personas con discapacidad”, detalló.

Por último, el funcionario expresó que “tenemos un Estado presente, un gobierno que tiene en su agenda a la discapacidad como prioridad, promoviendo y asegurando la inclusión en toda nuestra provincia”.

