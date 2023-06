Se profundiza el conflicto familiar entre Nicole Neumann y su hija mayor

Desde el año pasado, Nicole Neumann está atravesando una crisis con su hija mayor Indiana, fruto de su relación con Fabián Cubero. En primer lugar, la adolescente dejó de compartir viajes con su madre, sus hermanas y Manuel Urcera, el futuro marido de la modelo. Más tarde, la joven decidió irse a vivir con su papá y su actual pareja, Mica Viciconte. Y en estas horas, además, habría evitado un encuentro con su madre en una celebración familiar.

A pesar de no compartir el mismo techo la interna familiar empeoró en los últimos meses. En Intrusos (América), la periodista Marcela Tauro aseguró que semanas atrás Indiana habría presentado una denuncia contra la modelo en la Justicia, en el Juzgado de Familia Nº 2 en el Tigre. Siempre de acuerdo al testimonio de la panelista, que evitó ahondar en detalles sobre esta supuesta presentación judicial, se habría incluido como prueba una grabación.

Luego su compañera Maite Peñoñori explicó que esta interna familiar sería el motivo por el que Nicole decidió dejar el ciclo Los 8 escalones (El Trece) para evitar estar expuesta y no tener que responder a los noteros sobre el conflicto con su hija mayor. Además la panelista señaló que desde el entorno de la modelo aseguran que Cubero “le lava la cabeza” a Indiana, en medio de un conflicto en el que Neumann le hace un reclamo económico a su exesposo.

Tauro sumó mayor información al dar detalles de un episodio que habría ocurrido en el colegio Todos los santos, en Villa Adelina, adonde asisten las hijas de Nicole y Cubero. “Ella (por Neumann) fue a buscarla e Indiana le agarró una crisis de nervios. Parece que quería componer (la relación) y a la nena le agarró un ataque de nervios. Faltó tres días porque tenía pánico”. También aseguraron que ambas partes estarían haciendo terapia familiar para intentar solucionar los conflictos.

Las sospechas de una mala relación entre Neumann y su hija se confirmaron cuando Cubero habló al respecto en una entrevista con revista Pronto. “Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, aseguró el exjugador de Vélez.

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, había manifestado el deportista.

Además, detalló que la adolescente tiene contención profesional: “Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”.

“La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones, pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”, concluyó Cubero.

