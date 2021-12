Se registraron seis nuevos casos positivos de coronavirus

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián” informó que en las últimas 24 horas no se produjeron fallecimientos por coronavirus y se registraron seis nuevos casos positivos en toda la provincia.

En este contexto, ahondaron que estos resultados se obtuvieron de 2.134 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando el 0,28% de positividad en pacientes de entre 24 a 74 años.

Los mismos corresponden a Formosa, Villa Escolar, El Colorado, Tatané, uno en cada localidad, siendo los tres primeros detectados por consulta por síntomas y el último por contacto estrecho.

Además, dos personas que ingresaron desde la jurisdicción de Salta, decidiendo una de ellas retirarse por no aceptar los protocolos vigentes en Formosa.

A su vez, el Consejo señaló que no se dieron altas en ninguna de las localidades de la provincia.

Hasta el día de la fecha, 8 de diciembre, los datos acumulados son 64.005 diagnosticados, con un total de 62.701 pacientes recuperados y 1218 personas fallecidas.

Se registraron 68 casos en tránsito con egreso de la provincia y actualmente hay 18 casos activos. En total se llevaron a cabo 1.325.885 tests con el 4,83% de positividad acumulada.

