Se termina el misterio: Axel Kevin, el Caniggia “anónimo”, cada vez más público

Compartir

Linkedin Print

Tras la irrupción mediática de Charlotte y Alexander Caniggia, con reality propio incluido, la figura del hermano mayor de los mellizos, Axel Kevin, cobró aún más misterio. De él se sabe muy poco y prácticamente no hay fotos suyas actuales, al menos hasta ahora. Desde hace un tiempo Nieves, su pareja desde hace años, comenzó a compartir en las redes sociales fotos de ellos juntos.

En las últimas horas, la novia del hijo mayor de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis compartió una imagen en sus historias donde se la ve a ella posando con el joven artista, él luce una camisa azul oscuro y lentes de sol. Hace una semana había posteado una foto de él haciendo un cuadro del papa Francisco con el título “el amor al arte” y hace tres meses había subido la primera foto juntos en la que a él se le veía la cara. En todas las postales anteriores él estaba de perfil o con los ojos cerrados.

Hace aproximadamente un año, luego de que su madre estuviera en el living de Susana acusando al ex futbolista de violencia, Axel y su mujer habían asegurado a Teleshow que tenían muchas cosas para contar sobre su familia y que llegado el momento viajarían a la Argentina para mostrar su verdad.

Aunque sus pensamientos son un misterio ya que no suele hablar en redes ni con los medios, se sabe que el joven que vive en Europa está muy cerca de su padre, a pesar de la distancia física y que mientras Alex optó por tomar partido por su madre y Charlotte permanece en el medio, él apoya al ex futbolista.

Hace unos días Carlos Broitman, abogado de Mariana Nannis, aseguró: “Claudio Caniggia le dio 500 mil euros a Axel, y a Alex y Charlotte nada”. El joven que reside en España decidió romper el silencio a través de su cuenta de Instagram, y desmintió al letrado. “La versión es absolutamente falsa”, dijo Axel, asegurando que lo único que se buscó es “dañar públicamente” su imagen. “Yo no tengo ninguna culpa de que ellos (por sus padres) se hayan divorciado –agregó–. Para mí, es bastante doloroso, siempre me preocupé por estar pendiente y cuidar de los dos”.

Además, el mayor de los hermanos advirtió que “emitir declaraciones falsas es algo denunciable”, y que por tal motivo evalúa, de ser necesario, “sacar todas las pruebas, incluidas grabaciones y tantas cosas que aún no se conocen”. “Esto me pasa por ser hijo de Claudio Caniggia”, lamentó.

Axel vive en Marbella con su mujer y las dos hijas de ella. Se dedica a la pintura. “Soy una persona que disfruta de las cosas sencillas. Me gusta pasear por calles que nunca recorrí, pasar horas en las librerías, tomar un café, fumar un cigarrillo, la tranquilidad de Marbella, el atelier que tengo en mi casa en un cuarto común, donde pinto mucho de noche”, había dicho él hace un tiempo.