Martín Baclini no descarta que se rompa la ‘tregua’ con Cinthia Fernández: “Terremoto es como el rating”

El empresario admitió que no sabe cuánto puede durar la repentina buena onda con su ex y develó el picante “apodo”.

Feliz y entusiasmado por haberse incorporado al Cantando 2020 (eltrece), donde también incursiona en el canto su famosa ex, Cinthia Fernández, Martín Baclini celebró que, por ahora, su relación con la panelista está “tranquila”.

Eso sí, cuando le preguntaron si se reconciliaría con ella, hizo una tajante aclaración. “No, no… Está bien la relación así, desde un lugar sano. Somos dos personas con buenas intenciones que tuvieron una relación maravillosa y nunca discutieron. Después bueno, en el Bailando se nos presentaron muchas emociones juntas y eso, tal vez, desgastó un poco”, reflexionó el participante en diálogo con Implacables (El Nueve).

“Los más lindos recuerdos”, agregó Martín, antes de dejar en claro que no descarta que, en cualquier momento, esta tregua con Cinthia pueda romperse.

“Hoy, creo que sí (está todo bien). Pero esto es minuto a minuto, es como el rating ‘terremoto’… Pero esperemos que sí”, sentenció, esperanzado de seguir teniendo buena onda con su ex.