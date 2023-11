Se trabaja en la limpieza y rectificación de un pozo petrolífero en Palmar Largo

Hace dos meses y medio se inició el trabajo de limpieza y rectificación del conocido como Palmar Largo X6, un pozo ubicado en el yacimiento petrolífero Palmar Largo, en el Departamento de Ramón Lista, a 90 kilómetros de la ciudad de Ingeniero Juárez.

Palmar Largo es el más importante de la provincia por su infraestructura productiva, pero también porque fue el que dio origen a la actividad hidrocarburífera en la provincia.

El gerente de REFSA Hidrocarburos, el ingeniero Silvio Basabes, explicó que este trabajo debía realizarse cada dos o cuatro años y lamentó el poco interés de los anteriores responsables, para realizar la tarea.

“El equipo que vemos realiza la limpieza o rectificación del pozo, es como el motor de un auto o de una camioneta, mandarlo a rectificar, este trabajo normalmente debería hacerse cada dos o cuatro años como máximo porque los pozos provocan incrustaciones de carbonato, de sulfato, y a eso hay que limpiarlo”, explicó.

Agregó que “este trabajo, con las empresas anteriores, hace más de diez años que no se hacía, una tarea que debería durar 20 días, hace más de dos meses y medio que estamos limpiando”.

La tarea es parte del plan de recuperación y aumento de producción del área Palmar Largo pozos, y a partir de la misma se pretende dotar de mayor productividad a este pozo, que producía de cuatro a seis metros cúbicos por día, pretendiendo que llegue de 30 a 70 metros cúbicos diarios.

Basabes confirmó que en el año 2021, cuando la provincia comenzó su intervención, había tres pozos activos y en la actualidad ya son 15. “Ahora no estamos creciendo en cantidad, sino en volumen de producción”, aclaró.

“Esta es una inversión muy grande, que las empresas privadas no hacen, vienen, extraen nuestros recursos, los venden y después el pozo no produce, lo cierran, eso es lo que nos lleva a la decadencia”, lamentó el titular de REFSA Hidrocarburos.

Señaló el funcionario provincial que desde el año 2021, cuando la provincia se hace cargo del yacimiento, el objetivo fue mejorar la producción. “A partir de ahí empezamos a levantar, a hacer los trabajos, llegamos a estar en 160 metros cúbicos/día, hoy estamos en 120 metros cúbicos día, a raíz de estos trabajos que estamos haciendo”, puntualizó.

Anticipó que la pretensión más optimista es conseguir 200 metros cúbicos/día y valoró cómo cambió la forma de trabajar y el ánimo de los operarios.

“Cuando vinimos, estaban totalmente desmoralizados, decían que esto se cierra, que no va más, que se quedaban sin trabajo. Había 30 a 35 operarios, hoy estamos superando los 100, mucha gente de la zona, luego técnicos que vienen específicamente para determinada tarea”, marcó.

En el mismo sentido se expresó el gerente de producción y operaciones de REFSA, Gustavo Geine, quien explicó que durante el trabajo de limpieza del pozo se toparon con incrustaciones de sulfato y carbonato, algo bastante común. “Empezamos hace dos meses, se extendió porque encontramos más dificultades”, enfatizó.

Aseveró que el pozo “no se tocaba hace diez años cuando lo usual era hacer cada dos o tres años un trabajo de mantenimiento, como se dejó pasar tiempo, el pozo se fue tapando, hemos sacado toda la cañería, no salió en principio, hubo que sacarla de a tramos, tuvimos operaciones de pesca”.

“Ahora estamos limpiando el pozo por dentro, nos encontramos con una cantidad inusual de carbonato de calcio, la incrustación más común que se encuentra en estos pozos”, especificó.

Señaló que el pozo tiene 4 mil metros de profundidad, y las tareas están en la actualidad en los 2500 metros. “La idea es limpiar toda la zona horizontal y después intentar ponerlo en producción, para intentar volverlo productivo”, detalló para destacar que toda la cañería es reemplazada por nueva, y luego se pone de nuevo en producción el pozo.

A cargo de la maquinaria que realiza la tarea, se encontraba Adolfo Tortoza, referente de la empresa Servicios Petroleros (SEPET) con base en Bolivia y Perú, quien fue convocado especialmente para esta tarea, atento a la experiencia que cuentan en la limpieza de pozos.

Tortoza valoró la intención de la provincia de “hacer las cosas bien”, al recordar que “las compañías a veces no invierten en estos pozos que son antiguos, Refsa está poniendo todas las fichas ahí, se hacen las maniobras normales que se hacen en un pozo, cuesta un poco más porque estuvieron muchos años sin realizar esta actividad”.