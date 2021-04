Compartir

¿Hasta cuándo debemos esperar la segunda dosis de la vacuna?, muchos somos de avanzada edad y tanto tiempo no podemos estar así. Que tengamos unos cuantos años más no significa que no queramos vivir más. Estamos angustiados porque con una dosis la vacuna no funciona. Que respondan esto por favor.

