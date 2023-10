Significativos aumentos en el costo de la Revisión Técnica Obligatoria

El actual gerente de la firma INTERFOR S.R.L (única empresa habilitada en la provincia de Formosa para otorgar la Revisión Técnica Obligatoria -RTO) Ing. Fernando Granada, informó a la Defensoría del Pueblo que a partir de este mes los precios de la RTO se han incrementado para todas las categorías.

Los valores de los

mismos quedaron de

la siguiente manera:

Automóviles de Uso Particular (UP) $17.000,00.

Pick Up y/o Utilitarios Particular/Furgón/Todo Terreno $20.000,00.

Pick Up y/o Utilitario de Carga $32.000,00.

Camión N2 (350-608-DAILY-Etc) $53.000,00.

Camión N3 2 Ejes $53.000,00.

Camión N3 3 Ejes $53.000,00.

Camión N3 4 Ejes $53.000,00.

Acoplado o Semi de 1, 2 o 3 Ejes $53.000,00.

Acoplado o Semi de 4 Ejes $53.000,00.

Minibús $45.000,00.

Ómnibus de 2 Ejes $60.000,00.

Ómnibus de 3 Ejes $60.000,00.

Ómnibus de 4 Ejes $60.000,00.

Ómnibus Urbano $45.000,00.

Taxis/ Remises $17.000,00.

Cabe decir que la RTO es exigida en casi todas las jurisdicciones del país, adoptando en algunas de ellas nombres como Verificación Técnica Vehicular (VTV), Revisión Técnica Vehicular (RTV), Inspección Técnica Vehicular (ITV) y Verificación Técnica Obligatoria (VTO), para hacer referencia a lo mismo: Revisión Técnica Vehicular.

Validez

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca señaló que la validez de las revisiones técnicas obligatorias en nuestra provincia depende en el caso de los vehículos de uso particular de la antigüedad de los mismos, por lo que, de: 0 km a 2 años de antigüedad tienen gracia (se encuentran eximidos); 2 años a 7 años de antigüedad la vigencia es por 2 (dos) años; los mayores de 7 años de antigüedad la vigencia es por tan solo 1 (un) año.

En el caso de los Transporte de carga: de 0 km a 1 año de antigüedad tienen gracia; 1 año a 20 años de antigüedad la vigencia es por 1 (un) año; los mayores de 20 años de antigüedad la vigencia es por 6 (seis) meses.

Para los Transporte de pasajeros (remises y taxis): de 0 km a 1 año de antigüedad tienen gracia; 1 año a 8 años de antigüedad la vigencia es por 1 (un) año; los mayores de 8 años de antigüedad su vigencia es de 6 (seis) meses.

Seguidamente agregó el funcionario provincial que desde el punto de vista de la accidentología, se observa la participación del vehículo no sólo como causante, sino también como contribuyente, atenuante o agravante de las consecuencias de los siniestros viales y su interacción con el hombre y el ambiente.

Dentro de las “fallas mecánicas” poseen relevancia los sistemas de seguridad vinculados a dirección, frenos, iluminación y, entre los elementos, los neumáticos, todos presentes en causas siniestrales. No obstante, lo cual, reconoció Gialluca que, existe un fuerte reclamo de los propietarios de vehículos en general, por el mal estado de mantenimiento en que se encuentran las diversas arterias de nuestra ciudad, como así también, tramos o zonas de rutas nacionales, lo que ocasiona permanentemente daños y perjuicios en las estructuras de los automóviles, que luego deben ser sometidos a las inspecciones que llevan adelante los talleres de revisión técnica.