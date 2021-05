Silvina Escudero contó cómo es el protocolo para sus citas: “Hay que traer el hisopado y los anticuerpos”

Compartir

El coronavirus modificó algunos hábitos de la panelista de Los Mammones, que en las últimas semanas fue vinculada al actor Mariano Martínez: “Nunca me tomé un café con él”.

En las últimas semanas, circuló con fuerza un rumor que señala que Silvina Escudero y Mariano Martínez están comenzando un romance. Sin embargo, ambos se apuraron a desmentirlo. “La realidad es que me separé y hace siete meses que estoy soltera. Y no, nunca fui ni a tomar un café con Mariano, real. No es que digo: (imposta un tono superado, irónico) ‘Ay, nos estamos conociendo’ . No, no salimos ni fuimos a tomar nada”, dijo la bailarina, aunque reconoció que con el actor tienen buena onda. “La verdad es que ni quiera le escribí para decirle: ‘Jajaja, mirá lo que pasó, así que estamos de novios’. Me pasa que estoy bien así y no me imaginaría ahora estar enamorada”, agregó sobre su situación sentimental.

En tanto, concedió que “Dios quiera que una pueda enamorarse”, en entrevista con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La OnceDiez); comentario que a la panelista de Los Mammones (América) le vino al dedo para comentar con humor la manera particular en la que conviven su soltería con la idea de conocer a nuevas personas en plena pandemia de coronavirus. “Con las personas que salí en esta época las he bañado en alcohol… a un chico casi que le metí el dispenser de alcohol en gel en la boca. Con todo el tema de la pandemia no es fácil conocer gente, tampoco. Así que baño a cada uno”, se rió la morocha.

Sus meses de soltería han transcurrido con encuentros en los que siempre primó “el distanciamiento, encontrarnos en lugares al aire libre”. Sin embargo, con un hombre aplicó un protocolo mucho más estricto y elevado: “Le pedí los (estudios de) anticuerpos (risas). Le pedí hisopado y el de sangre, (la prueba de) anticuerpos, porque esa persona ya había tenido covid y me trajo los papeles”, dijo Silvina. “Antes lo bañé en alcohol, desde el pelo hasta la punta de los pies. Ay, pobrecito… Le decía: ‘Disculpá, pero es la única manera que yo puedo tener tranquilidad, es así’. Y si no, no. Para estar conmigo, hay que traer los papeles del hisopado”, puntualizó Escudero.

Otro de los escollos generados por la pandemia que tuvo que enfrentar Silvina, fue el cierre de su escuela de danza, la cual llevada adelante con su hermana Vanina -quien por estos días está radicada en Uruguay junto a su familia-. “Es muy triste porque es algo que hicimos con amor, dedicación y mucho esfuerzo. Pero entiendo que lo que nos sucedió a nosotras, le esta sucediendo al país y al mundo entero. La mayoría de mis colegas tuvieron que cerrar, también, y todo este año lo vamos a atravesar de la misma manera complicada que el 2020″, analizó Escudero.

Por último, y siempre en el plano del amor, Silvina reconoció tener “los mejores vínculos” con muchos de sus ex novios. Por ejemplo, con el conductor Germán Paoloski: “Salí con Germán cuando yo tenía 19 años, tuvimos una relación hermosa de como cinco, seis años. ¡Un montón! Y hoy en día, me llevó muy bien con la mujer de él, Sabrina (Garciarena), que es amorosa, me los cruzo a veces con sus hijos divinos y la mejor. Y con Nico Tacho Riera también: amo profundamente a su familia, sigo en contacto al día de hoy, fueron dos años divinos de novios. Con todos mis ex tengo muy buena relación y los mejores recuerdos”, dijo.

