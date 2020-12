Sin el voto de la oposición, el HCD aprobó adhesión a la emergencia económica y Presupuesto Municipal 2021

Compartir

Ayer, en una sesión extraordinaria, el Honorable Concejo Deliberante capitalino aprobó la adhesión de la Municipalidad de Formosa a la Ley Provincial N.º 1699/20 que prorroga la vigencia de la Ley de Emergencia Económica y Financiera y el Presupuesto 2021; estos dos proyectos fueron acompañados por el oficialismo y el Bloque Floro Bogado, mientras que desde la oposición votaron en contra.

Asimismo, también los ediles votaron la adhesión de la Comuna a la Ley Provincial N.º 1703/20 por el cual el Estado podrá jubilar de “oficio” en caso de que el trabajador no haya comenzado el trámite una vez que cumplimente los requisitos para ello; aquí solamente votó de manera favorable el oficialismo.

En el cuarto punto se aprobó el convenio marco suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad capitalina en el plan “Argentina Hace II”; en este sentido no quedaron especificadas las obras.

Por último, se dio el visto bueno al convenio marco de asistencia y cooperación reciproca entre el Ministerio de las Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación y la Municipalidad local.

Cruce por extensión de la

emergencia económica

Al comienzo del debate, donde se puso a consideración la adhesión a la emergencia provincial, en el recinto se dio un duro cruce entre los concejales oficialistas y opositores.

Fue la concejal de la UCR, Celeste Ruíz Díaz quien tomó la palabra para decir que su bloque no acompañará la iniciativa y recordó que “en el año 1989 cuando se votó por primera vez la ley y desde aquel entonces a esta parte año tras año de manera consecutiva nuestra provincia y por ende nuestro municipio se encuentra en emergencia, 31 años, más de 3 décadas, es imposible pensar en términos políticos, administrativos e incluso en términos legales que podemos hablar de una ciudad que se encuentra en emergencia hace tres décadas, o fueron 3 décadas de pésimas gestiones”.

Por otro lado, se mostró preocupada porque se termina otorgando al intendente una especie de “superpoderes”. Porque con la emergencia puede decidir qué pagar, cuándo, cómo etc; también agregó que “con eso se nos presenta un grave problema, porque una de las funciones que cumplimos es de controlar, y es difícil controlar a un intendente con superpoderes, que jamás respondió un pedido de informe”.

“No estamos en condiciones de delegar esto a un Ejecutivo que ya demostró que no le interesa rendir cuentas. 31 años de emergencia terminan convirtiendo en algo normal lo que debería ser excepcional”, clarificó la edil.

Con la emergencia económica y financiera, la Municipalidad se adhirió a la Ley Provincial 1699/20 que prorroga la vigencia de las leyes 1245, 1342, 1367, 1472 y 485 como así también de todas las norma reglamentarias y aclaratorias dictadas en consecuencia, manteniéndose el estado de emergencia pública hasta el 31 de diciembre del 2021.

Presupuesto 2021

Por otro lado, en cuanto al Presupuesto de gastos y cálculos de recursos del ejercicio año 2021 que prevé una suma total de $560.357.285,81, el concejal de la UCR Gerardo Piñeiro aseveró que “no sabemos cómo se van a ejecutar los ítems que nos presentaron. En el artículo dos donde se fija el monto para el cumplimiento no detallaron nada, por lo menos a noostros no nos han manifestado eso”.

“No vamos a poder controlar si el presupuesto está bien ejecutado, porque no lo provee”, sentenció.

