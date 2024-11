Súper Rugby Américas 2025 con fixture confirmado

Poco más de dos meses faltan para que el Súper Rugby Américas ponga en marcha una nueva edición y se dio a conocer cómo será el cronograma para el próximo certamen.

El mismo se disputará a partir del 14 de febrero de 2025, con el inicio de la etapa regular, y tendrá luego nuevamente una instancia de semifinales para acceder a la gran final, que se desarrollará el 13 de junio.

El campeonato contará otra vez con siete participantes, pero hay una novedad: la incorporación de Tarucas, el nuevo representante del rugby argentino, en reemplazo de American Raptors, de Estados Unidos.

La franquicia con sede en Tucumán se suma a Dogos XV de Córdoba (último campeón), Pampas de Buenos Aires, Peñarol (Uruguay), Yacare XV (Paraguay), Selknam (Chile) y Cobras (Brasil).

Los cordobeses comenzarán la defensa del título enfrentando a Peñarol en Montevideo y luego protagonizarán el primer cruce entre argentinos ante los bonaerenses, que tendrán fecha libre en el debut. Para Tarucas, su estreno oficial será ante Cobras en cancha de Tucumán Lawn Tennis.

El fixture completo del

Súper Rugby Américas

Primera Ronda

Fecha 1

Viernes 14 de febrero: Peñarol Rugby vs Dogos XV

Sábado 15 de febrero: Tarucas vs Cobras Brasil Rugby

Sábado 15 de febrero: Yacaré XV vs Selknam

Libre: Pampas

Fecha 2

Viernes 21 de febrero: Peñarol Rugby vs Yacaré XV

Sábado 22 de febrero: Cobras Brasil XV vs Selknam

Sábado 22 de febrero: Dogos XV vs Pampas

Libre: Tarucas

Fecha 3

Viernes 28 de febrero: Pampas vs Peñarol Rugby

Sábado 1º de marzo: Selknam vs Dogos XV

Sábado 1º de marzo: Yacaré XV vs Tarucas

Libre: Cobras Brasil XV

Fecha 4

Viernes 7 de marzo: Tarucas vs Pampas

Viernes 7 de marzo: Peñarol Rugby vs Selknam

Sábado 8 de marzo: Dogos XV vs Cobras Brasil XV

Libre: Yacaré XV

Fecha 5

Viernes 14 de marzo: Pampas vs Yacaré XV

Domingo 16 de marzo: Selknam vs Tarucas

Domingo 16 de marzo: Cobras Brasil XV vs Peñarol Rugby

Libre: Dogos XV

Fecha 6

Viernes 28 de marzo: Dogos XV vs Tarucas

Sábado 29 de marzo: Selknam vs Pampas

Sábado 29 de marzo: Cobras Brasil Rugby vs Yacaré XV

Libre: Peñarol Rugby

Fecha 7

Viernes 4 de abril: Pampas vs Cobras Brasil Rugby

Sábado 5 de abril: Yacaré XV vs Dogos XV

Lunes 7 de abril: Tarucas vs Peñarol Rugby

Libre: Selknam

Segunda Ronda

Fecha 8

Viernes 11 de abril: Pampas vs Dogos XV

Sábado 12 de abril: Selknam vs Cobras Brasil XV

Sábado 12 de abril: Yacaré XV vs Peñarol Rugby

Libre: Tarucas

Fecha 9

Viernes 25 de abril: Pampas vs Tarucas

Sábado 26 de abril: Cobras Brasil Rugby vs Dogos XV

Domingo 27 de abril: Selknam vs Peñarol Rugby

Libre: Yacaré XV

Fecha 10

Viernes 2 de mayo: Peñarol Rugby vs Tarucas

Sábado 3 de mayo: Cobras Brasil Rugby vs Pampas

Lunes 5 de mayo: Dogos XV vs Yacaré XV

Libre: Selknam

Fecha 11

Viernes 9 de mayo: Tarucas vs Selknam

Sábado 10 de mayo: Yacaré XV vs Pampas

Lunes 12 de mayo: Peñarol Rugby vs Cobras Brasil Rugby

Libre: Dogos XV

Fecha 12

Viernes 16 de mayo: Tarucas vs Dogos XV

Sábado 17 de mayo: Yacaré XV vs Cobras Brasil Rugby

Lunes 19 de mayo: Pampas vs Selknam

Libre: Peñarol Rugby

Fecha 13

Viernes 23 de mayo: Dogos XV vs Peñarol Rugby

Sábado 24 de mayo: Selknam vs Yacaré XV

Domingo 25 de mayo: Cobras Brasil Rugby vs Tarucas

Libre: Pampas

Fecha 14

Viernes 30 de mayo: Peñarol Rugby vs Pampas

Viernes 30 de mayo: Dogos XV vs Selknam

Sábado 31 de mayo: Tarucas vs Yacaré XV

Libre: Cobras Brasil Rugby

Semifinales

Viernes 6 de junio: (SF1) Primero vs Cuarto

Sábado 7 de junio: (SF2) Segundo vs Tercero

Final

Viernes 13 de junio: Ganador SF1 vs Ganador SF2

Súper Rugby Américas:

el trascendental cambio

que se confirmó

para la temporada 2025

Se dio a conocer el fixture para el Súper Rugby Américas 2025 y quedó confirmado lo que ya parecía un hecho desde la aparición de Tarucas, la nueva franquicia argentina: la salida de American Raptors.

El equipo estadounidense con base en Glendale disputó las últimas dos ediciones del torneo sudamericano, ingresando en lugar de Cafeteros Pro de Colombia, pero no competirá el año que viene.

En total luego de sus dos participaciones, que fueron 2023 y 2024, los norteamericanos disputaron 24 partidos, obtuvieron cinco triunfos y perdieron los 19 encuentros restantes. En ambos torneos terminaron en el sexto lugar.

Originalmente miembro de la Major League Rugby, donde estuvo de 2018 a 2020, American Raptors se enfocó luego en la formación de jugadores estadounidenses provenientes de otros deportes y se dispuso a competir en Sudamérica reforzando su plantel con algunos argentinos como Lucas González Amorosino, Martín Landajo, Ignacio Mieres o Diego Fortuny.

Con la salida de la franquicia de Colorado y la incorporación de Tarucas, el Súper Rugby Américas volverá entonces a disputarse únicamente por conjuntos de la región.

Los otros participantes serán Dogos XV -último campeón- y Pampas (Argentina), Peñarol (Uruguay), Selknam (Chile), Yacare XV (Paraguay) y Cobras (Brasil).

El torneo, que comienza el 14 de febrero, mantendrá el formato que tuvo en este 2024, con partidos ida y vuelta entre cada franquicia y los mejores cuatro de la fase regular clasificando a semifinales. La final será el 13 de junio.