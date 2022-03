Suspenden el regreso de La Peña de Morfi por el estado de salud de Gerardo Rozín

Compartir

Linkedin Print

El ciclo La Peña de Morfi, emitido los domingos por Telefe, cosecha éxito desde su debut en 2016. El lanzamiento de la sexta temporada estaba planificado para el próximo 13 de marzo, y será Iván de Pineda quien estará al frente de la conducción. Sin embargo, en las últimas horas la prensa del canal le confirmó a Teleshow que el programa no saldrá al aire este fin de semana, en vistas del delicado estado de salud del creador del ciclo, Gerardo Rozín.

Seis años atrás arribó el formato a la pantalla chica y los espectadores celebraron a través de las redes sociales las entrevistas a reconocidos artistas, tanto del plano nacional como de talla internacional. Los shows musicales en vivo se convirtieron en otro de los sellos distintivos, con el despliegue de una organización logística que incluyó transmisiones en directo desde teatros de distintas provincias de nuestro país.

Sin perder el eje gastronómico que suele acompañar una buena peña, los fogones fueron punto de encuentro de las recetas de varios chefs: Santiago Giorgini fue el encargado de explicar el paso a paso de cada una de las propuestas para compartir en familia. También lo acompañó de manera ininterrumpida el cocinero Rodrigo Cascón, y en ediciones anteriores la experta en pastelería Chantal Abad. Cabe recordar que desde el inicio Rozín fue el conductor insignia, y luego se fueron incorporando otros rostros conocidos que oficiaron como co-conductoras: Carina Zampini en los comienzos, y más tarde tomó las riendas Jésica Cirio, con la participación ocasional de Paula Chaves y Soledad Pastorutti.

Este año habían anunciado que la estrella de Pasapalabra asumiría la conducción del ciclo dominical, quien ya había pasado por el formato como invitado en años anteriores. Según pudo saber este medio, el estreno no se concretará este domingo, tal como estaba previsto. Cabe recordar que el miércoles se conoció un breve comunicado de Telefe: “Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo Rozin es delicado; les pedimos a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber. Muchas gracias”.

El conductor de 51 años se había ausentado durante un mes en La Peña de Morfi en abril de 2021, pero luego se reincorporó a través de una videollamada desde su casa, y al poco tiempo volvió al piso para reencontrarse con los televidentes. “Estoy feliz de volver y tengo mucho por agradecer, yo los extrañé. Quiero ir rápido al programa, pero quiero contar que me tomé cuatro semanas de licencia porque, como dije, tenía que ver algunas cosas de salud que afortunadamente están bien, pero necesitaba tomarme mi tiempo”, había señalado en ese entonces.

También había agradecido el respeto de sus colegas para que pudiera hacerse los estudios correspondientes, acompañado de su familia. Después regresó a su rol habitual y estuvo presente incluso en el cierre de año en diciembre último, donde mantuvo un mano a mano con Joan Manuel Serrat. El cantautor español había anunciado su retiro de los escenarios recientemente, y el conductor le consultó si no haría un show de despedida cuando las restricciones en torno a la pandemia de coronaviurs lo permitieran.

Efectivamente, Serrat confirmó que se presentará el sábado 19 de noviembre de 2022 en el Movistar Arena y en el que será su reencuentro con el público argentino luego de tres años, y a la vez representará su concierto despedida. Al poco tiempo la información fue compartida de manera oficial en su sitio web oficial con un comunicado: “Después de una inactividad forzosa, regresa a los escenarios con una última gira: El vicio de cantar 1965-2022, con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo”.

Compartir

Linkedin Print