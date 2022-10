Tamara Báez reaccionó indignada contra el bozal legal que le puso L-Gante

Compartir

L-Gante y Tamara Báez siguen enfrentando en una guerra que es tanto doméstica como mediática y ahora también judicial. Lo último fue el bozal legal que el cantante de cumbia 420 le solicitó a la justicia para que su expareja no hable públicamente de la hija que tienen ambos, quien se llama Jamaica y tiene poco más de un año.

Muy indignada, Báez publicó una historia en Instagram en donde expresó su enojo por la cautelar que obtuvo el músico el jueves pasado a través de su abogado Alejandro Cipolla. “Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami. No van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 horas yo sola, así como lo vengo haciendo desde hace un año”, comenzó diciendo la joven.

“Arreglá lo de la cuota alimentaria”, dijo junto con un emoji de ratón. “La estoy manteniendo yo sola y encima ¿ahora hacés esto?”, siguió exprensando con furia. Luego de esta medida judicial favorable para con el autor de éxitos como “KU” y “Bar” (junto a Tini Stoessel), Tamara también cargó contra Cipolla, quien había celebrado el fallo: “¡Se acabó el conflicto, L-Gante! Ahora se resuelve en la Justicia y no en la televisión. ¡Nueva batalla ganada!”, había dicho Cipolla.

“Sos un injusto y ¿decís batalla ganada? Cuando soy la madre de tu hija, ¿de qué batalla hablás? Te odio, sos una mentira”, fue la respuesta de Tamara contra el abogado. “Nos usaste cuando la gente compraba con vos y cuando pintabas la familia perfecta. Todo lo que sube, baja. Acordate HDP. Me seguís haciendo la vida imposible basura. Último estado que tiro”, agregó.

Esta semana, en el programa Socios del espectáculo (El Trece), la periodista Karina Iavícoli informó: “Este jueves, Cipolla consiguió que el juzgado en lo Civil y Comercial N° 92 dictara una medida para que Tamara Báez ni un tercero puedan hablar de conflictos judiciales, familiares o de la menor Jamaica Valenzuela, ni de Elián Valenzuela”. Luego, agregó: “Esta medida incluso incorpora esta obligación a los medios de comunicación”.

Recientemente, el cantante de cumbia 420 pudo reencontrarse con su hija, ya que con llegaron a un acuerdo por el régimen de visitas. En diálogo con Teleshow, Cipolla confirmó: “Jamaica estará con su padre martes y jueves durante seis horas, y un fin de semana por medio”, dijo el letrado. También, anticipó que la menor pasará Año Nuevo con L-Gante, mientras que Navidad estará con su madre. De esta manera, se cierra una de las tantas disputas que mantiene la expareja. Ahora resta solucionar el tema monetario.

Luego de llegar a este acuerdo, L-Gante festejó con su abogado. Mediante una historia en su cuenta personal de Instagram donde, mediante una foto tipo selfie de ellos, firma muy contento: “¡Causa solucionada pa!”. Horas antes, el cantante subió también a sus historias una foto junto a su beba caminando donde señala: “Mi vida es de película. Hay gente mala y gente buena. A mí lo único que me importa es esta nena. Los demás que la cuenten como quieran porque están fuera de mi esquema”.

La mamá de L-Gante Claudia Valenzuela fue captada por la prensa cuando llegaba a la vivienda con su nieta en los brazos. “Ella es la alegría de mi hijo”, dijo frente a las cámaras, muy feliz de este reencuentro familiar. La niña cumplió su primer año de vida el pasado 13 de septiembre y, aunque ya lograba sostenerse por sus propios medios, en la noche del sábado se animó a caminar sola con el aliento de Tamara.

