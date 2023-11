«Tenemos miedo cada vez que hay elecciones. Estamos expectantes con lo que vaya a pasar»

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el lunes por la tarde la inflación de octubre de 2023, que fue de 8,3% y marcó una desaceleración respecto al IPC de septiembre, cuando marcó un incremento de 12,7%. El presidente de la CAPyMEF, Carlos Werlen en contacto con el Grupo de Medios TVO habló al respecto y aseveró: «tenemos miedo cada vez que hay elecciones, estamos muy expectantes con lo que vaya a pasar».

Werlen comenzó diciendo: «la variable del Indec no toma a los comestibles, sino que lo hace de manera más general. No son reales porque los lácteos, aderezos, mayonesas y demás han subido de precio nuevamente».

«No sé cuáles son los rubros que se toman y que el Indec haya medido esos valores. El mes de octubre estuvo por encima del mes de septiembre porque los lácteos que es el fuerte nuestro, estuvo entre un 8 y un 7 por ciento, los fiambres un 7-9 por ciento, pero este mes estuvo más caro todo y este mes hubo dos aumentos que no se estaba dando en varios rubros como son los lácteos y fiambres», explicó.

Ventas

En relación a las ventas registradas, el empresario indicó que la devolución del IVA fue medianamente un empuje hacia la venta, «se han incrementado algunos porcentajes de diferentes productos, pero una vez que se acomodan nuevos precios vuelve a golpear el bolsillo de los consumidores y hace que cada vez la gente se vuelque a comprar solo por la necesidad del día y no porque querer abastecerse, pero las ventas a nivel país del mismo mes con año anterior prácticamente en los últimos meses estamos casi 6 o 7 puntos abajo».

Precios cuidados formoseños

En relación al programa formoseño, se explayó «este es un programa que nos está dando buenos resultados, si bien uno trata de resignar rentabilidad para poder tener precios y competir con los grandes supermercados, ayuda. Es un programa que dentro de una lógica lo estamos defendiendo».

«Lo estamos ajustando a medida que sea necesario, pensábamos que nos íbamos a reunir más de seguido por una cuestión de ajuste, pero se esta dando a la inversa. Hay números que podemos sostenerlos, hay otros que no, por ejemplo, pan, harina, aceite. Pero es un programa que viene muy bien, al menos por ahora lo estamos sosteniendo. Entre todos armamos un programa sostenible».

Balotaje

En relación a las expectativas que le generan las elecciones del 19 de noviembre, puntualizó «en las PASO no esperábamos el golpe económico, no fue esperado. Tenemos miedo cada vez que hay elecciones y estamos muy expectantes sobre lo que va a pasar el domingo una vez que terminen las elecciones».