Tierra del Fuego: el gobernador calificó de «disparate» la versión sobre una base naval china

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, consideró como un “disparate” la versión acerca de que la República Popular China instalará una base naval en la ciudad fueguina de Río Grande con el objetivo geoestratégico de asegurarse una puerta de entrada a la Antártida, y la atribuyó a una “operación entre embajadas”.

“Es un disparate. No hay ninguna base militar china en la provincia ni la habrá mientras nosotros seamos gobierno. Ni china, ni japonesa, ni americana ni de ningún país. Esa es la realidad”, afirmó el mandatario en diálogo con Télam, a propósito de noticias publicadas por Infobae en los últimos días.

Al respecto, Melella explicó que la provincia “solo firmó” un Memorándum de Entendimiento el 16 de agosto del año pasado con la empresa china Shaanxi Chemical Industry Group, para la posible inversión de 1.250 millones de dólares en un polo petroquímico.

“Lo que se firmó es nada más que una carta de entendimiento, igual que sucede con distintas compañías de cualquier lugar del mundo para que vengan a invertir en diversos desarrollos productivos, pero no en bases militares”, aseguró el gobernador.

También dijo que las notas periodísticas de las últimas jornadas “mezclan” la eventual inversión asiática con el proyecto para la construcción de un puerto en Río Grande encarado por la empresa Mirgor, de capitales nacionales y dedicada a la fabricación de productos electrónicos.

“Mezclan todo. El puerto que construirá la empresa Mirgor es una inversión netamente privada con un fondo de inversión norteamericano. Es muy ridículo lo que dicen. Se parece bastante a una operación entre embajadas”, insistió Melella.

El memorándum con Shaanxi Chemical Industry Group que ahora fue enviado a la Legislatura fueguina incluye la instalación de una planta para producir “600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato anuales”, además de la construcción de una “terminal portuaria multipropósito con recinto interno (que permita el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas) y una central eléctrica de 100 MW”.

“Se incluye el puerto porque ellos tienen especialización en ese tema. Cuando se hace un memorándum se incorporan todas las capacidades de la empresa, pero no significa que vayan a hacer todo eso. Es una compañía como cualquier otra con la que hemos firmado este tipo de documentos, de diferentes países. Darle otra connotación es ridículo”, aseveró el gobernador.

