Torneo Federal «A»: Matías Romero anotó en la victoria de For Ever en Entre Ríos

El “Negro”, a puro gol, venció 3 a 1 a Gimnasia en Concepción de Uruguay. Así, el equipo de Cravero prácticamente se aseguró el cuarto lugar. Si no pierde con Douglas Haig la semana que viene, será local en la primera serie de play off de la siguiente fase.

For Ever triunfó en Entre Ríos y prácticamente se aseguró el cuarto lugar de la zona pensando en los playoffs de la siguiente etapa. (Foto: Gentileza Aldo Comte, Diario La Calle)

For Ever fue contundente, con tantos de Marcos Giménez, de Cristian Ibarra y de Matías Romero, el conjunto chaqueño logró un importante triunfo en Concepción del Uruguay ante Gimnasia, que convirtió cerca del final del juego, con un golazo de Luis Sotto.

Los dirigidos por Cravero cosecharon una gran victoria y comienzan a asegurar la cuarta colocación y ser local en la primera fase de playoffs. El próximo fin de semana enfrentará a Douglas Haig en el Juan Alberto García.

Sintesís

GIMNASIA CDU (1): Brian Bustos; Rafael Ríos, Matías Presentado, Damián González y Roque González; Juan Manuel Rodríguez, Juan Carlos Ardetti, Agustín Favre y Braian Jiménez; Martín Schotthauer y Luciano Leguizamón. DT: Hernán Orcellet.

FOR EVER (3): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Marcos Fissore y César More; Marcos Giménez, Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz y Enzo Bruno; Cristian Ibarra y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Goles: 10PT Marcos Giménez (FE). 12PT Cristian Ibarra (FE). 42PT Matías Romero (FE). 32ST Luis Sotto (G).

Cambios: ST Juan Manuel Gómez por Matías Presentado (G). 17ST Cristian Allende por Gonzalo Alarcón (FE). 18ST Emiliano García por Juan Manuel Rodríguez (G). 26ST Mauro Siergiejuk por Matías Romero (FE). 26ST Lucas Jofré por Marcos Giménez (FE). 27ST Luis Sotto por Agustín Favre (G). 32ST Hugo Mendoza por Braian Giménez (G). 32ST Iván González por Luciano Leguizamón (G). 35ST Santiago Valenzuela por Emanuel Díaz (FE).

Árbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca). Asistentes: Leopoldo Gorosito (Río Colorado) y Marcos Hourticolou (Coronel Dorrego). Cuarto árbitro: Juan Nebbieti (Río Colorado). Estadio: Manuel y Ramón Núñez, de Gimnasia.

La zona Norte del Federal “A” todavía no tiene su equipo que disputará la final por el primer ascenso. Gimnasia y Tiro ganó ante Defensores de Pronunciamiento y lo alcanzó arriba a Racing de Córdoba. En la última fecha se definirá el rival de Deportivo Madryn en la final por el título y el primer ascenso. For Ever triunfó en Entre Ríos y prácticamente se aseguró el cuarto lugar de la zona mientras que Sarmiento ganó en Resistencia e irá a buscar la clasificación en la última fecha. Los resultados de la 29ª fecha, la tabla de posiciones y lo que se viene, lo conoces acá.

Toda la 29ª fecha

Sábado 23-10

-Sp. Las Parejas 3-Crucero del Norte 1

Goles: 18PT Daniel Salvatierra (SLP). 34PT Daniel Salvatierra (SLP). 42PT Santiago Gutiérrez (SLP). 40ST Pablo Stupiski (C).

Domingo 24-10

-Douglas Haig 0-Central Norte (S) 0

-Boca Unidos 5-Unión (S) 1

Goles: 8PT Ariel Morales (BU). 24PT Leonel Niz (BU). 37PT Ignacio Valsangiacomo (BU). 45PT Tomás Attis (U). 34ST Gonzalo Ríos (BU). 44ST Sebastián Luna (BU).

-Juventud Unida (G) 1-Defensores (VR) 1

Goles: 10ST Juan Alfaro (JU). 30ST Germán Cervera (D).

-Sarmiento 1-Sp. Belgrano (SF) 0

Gol: 15PT Luis Silba (S), de penal.

-Gimnasia y Tiro (S) 1-Defensores (P) 0

Gol: 22ST Guido Milán (GyT).

-Libre: Racing (C).

POSICIONES

Racing (C) 54 Gimnasia y Tiro (S) 54 Central Norte (S) 46 For Ever 44 Sp. Las Parejas 41 Defensores (P) 38 Defensores (VR) 36 Juventud Unida (G) 35 Sarmiento 33 Boca Unidos 32 Unión (S) 30 Douglas Haig 27 Sportivo Belgrano (SF) 26 Gimnasia (CDU) 26 Crucero del Norte 21

Próxima fecha – 30ª (última)

For Ever vs. Douglas Haig

Central Norte (S) vs. Sp. Las Parejas

Crucero del Norte vs. Boca Unidos

Unión (S) vs. Juventud Unida (G)

Defensores (VR) vs. Gimnasia y Tiro (S)

Defensores (P) vs. Sarmiento

Racing (C) vs. Gimnasia (CDU)

Libre: Sportivo Belgrano (SF)

