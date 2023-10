Torneo Federal A: reparto de puntos entre Boca Unidos y Sol de América

En el encuentro correspondiente a la 34º fecha de la Zona 4 del Torneo Federal «A» de Fútbol, Boca Unidos igualó este domingo en el «Leoncio Benítez» con Sol de América de Formosa por 1 a 1. Con este resultado el «aurirrojo» no pudo asegurarse la clasificación a los playoffs, por lo que tendrá que buscar su pasaje en la próxima fecha como visitante ante 9 de Julio de Rafaela.

En el primer minuto de partido, luego de un rebote le quedó a Martín Ojeda, para saque el remate desde afuera del área, que terminó pegando en un jugador de Sol de América y casi descoloca a Ezequiel Flores que voló para mandar el balón al tiro de esquina. Tras ese corner, la pelota le quedó a Gabriel Morales para tire el centro, y tras picar dentro del área el balón encontró la cabeza de Maxi Solari, que se tiró de palomita, pero no pudo darle potencia a ese envió que terminó quedando en las manos del arquero Ezequiel Flores.

Luego de esos primeros instantes de accedió de Boca Unidos, el elenco formoseño comenzó a ganar terreno en el campo rival, para adelantarse y empezar a dominar la pelota. A los 20´, la visita tuvo la oportunidad de abrir el marcador, luego del remate de Facundo Mendoza desde afuera del área, que se terminó desviando en Octavio Moscarelli, para terminar pegando en el travesaño ante el vuelo de Lucas De León que nada podía hacer. A los 23´, respondió Boca Unidos luego de un gran contragolpe de Leandro Gómez, que corrió casi todo el campo rival para disparar afuera del área, pero la pelota terminó pegando en el palo. En la siguiente a los 24´, Gabriel Morales jugó largo con Maxi Solari dentro del área, para el delantero aguante, y juegue con Leandro Gómez, que ingresó al área, donde amagó, se acomodó y sacó el derechazo cruzado para abrir el marcador y poner en ventaja al «aurirrojo» 1 a 0.

A los 45´, en la última jugada de la primera parte fue para Sol de América, luego de un lateral desde el sector derecho, la pelota le terminó quedando en la puerta del área grande a José Romero, que alcanzó a sacar el remate, que obligó al vuelo de Lucas De León que alcanzó a despejar hacia la derecha, y en el rebote Marcelo Rolón sacó el zurdazo, pero la pelota se fue por encima del travesaño, y así pasaron los primeros 45´, donde Boca Unidos fue mejor que Sol de América.

En el inicio del segundo tiempo, Boca Unidos tuvo la primera oportunidad a los 3´, luego de una buena combinación de pases desde el sector izquierdo entre Antonio Medina, Martín Ojeda y Angel Piz, que terminó ingresando al área, para alcanzar a levantar el balón, para que Maxi Solari se tire de palomita, pero su cabezazo se fue rozando el palo derecho del arco defendido por Ezequiel Flores. A los 8´, Antonio Medina encaró por el sector izquierdo, para sacar el zurdazo con la marca encima, pero el disparo fue bien contenido por Ezequiel Flores que evitó la conquista del «Toni».

A los 10´, tras el un centro desde la izquierda de Joaquín Livera, que cruzo todo el área de Sol de América, encontró a Gabriel Morales por el otro sector, que alcanzó a jugar con Leandro Gómez, que sólo en la puerta del área remató, pero el balón se fue por encima del travesaño del arco formoseño. A los 24´ luego de un tiro de esquina, la pelota le termina pegando en la mano a Antonio Medina, que estaba de espaldas a la jugada, y que el árbitro Gustavo Benites terminó cobrando un insólito penal, que José Romero a los 26´ lo convirtió luego de su disparo vaya al sector derecho de Lucas De León que pudo tocar el balón pero no alcanzó a sacarla.

Luego de ese golpe inesperado, cuando tenía el encuentro controlado, y que estaba más cerca de aumentar la ventaja, el equipo conducido por Raúl «Pipa» Estévez no pudo volver a mostrar el nivel que tuvo en el inicio del segundo tiempo, y se tuvo que conformar con una igualdad en condición de local 1 a 1 ante Sol de América, que no le permitió asegurarse su lugar en los playoffs, por lo que tendrá que buscarlo el próximo fin de semana cuando visite a 9 de Julio de Rafaela.

Resultados 34º fecha

Crucero del Norte (1)-(1) Central Norte

Gimnasia y Tiro (1)-(0) Sarmiento

Boca Unidos (1)-(1) Sol de América

Juventud Antoniana (0)-(3) 9 de Julio

Libre: San Martín (Fsa)

Posiciones

1) Gimnasia y Tiro 59 puntos (x)

2) Central Norte 49 (x)

3) Boca Unidos 43

4) Sol de Amércia 42

5) San Martín 40

6) 9 de Julio 38

7) Sarmiento 37

8) Crucero del Norte 32

9) Juventud Antoniana 28

(x) clasificados a playoffs

Próxima fecha (35º)

9 de Julio vs Boca Unidos

Central Norte vs Juventud Antoniana

Sarmiento vs Crucero del Norte

San Martín (Fsa) vs Gimnasia y Tiro

Libre: Sol de América