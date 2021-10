Toto Kirzner reveló que fue abusado cuando tenía 7 años: “Ahora lo puedo decir sin importar lo que pase”

Compartir

Linkedin Print

El hijo de Adrián Suar y Araceli González abrió su corazón en Podemos Hablar (Telefe) y sorprendió con su desgarrador testimonio sobre lo que vivió en su infancia.

El fin de semana Andy Kusnetzoff se sorprendió sobre el final de su programa, Podemos Hablar (Telefe), cuando Toto Kirzner, invitado al ciclo, hizo una confesión sobre el abuso que sufrió cuando tenía 7 años. El hijo de Araceli González y Adrián Suar reveló que recién hace dos años le pudo contar a sus padres lo que le pasó durante su infancia, luego de padecer un ataque de pánico mientras miraba el noticiero en la casa de su madre. El joven actor de 23 años intentó darle ánimo a las víctimas de abuso y le agradeció a sus compañeros de escuela, que hasta el día de hoy siguen siendo sus amigos y lo ayudan a superar lo que ocurrió.

Ante la mirada atenta de la actriz Cecilia Roth, el actor Mauricio Dayub, la periodista Belén Ludueña, el freestyler Tiago PZK, y el conductor, Toto abrió su corazón sobre una traumática situación del pasado. Luego de que todos se acercaran al fogón para volver a algún momento de sus vidas que quisieran cambiar, el joven expresó: “Le diría al Toto de 7 años por qué tanta ansiedad de ir a ver a mi amigo, le diría: ‘Podés esperar un día más, mañana lo podés ver’”. Perplejo por la descripción, Kusnetzoff le pidió que explicara esa advertencia, y allí cuando se sinceró sobre el motivo por el que hubiera querido no ir a visitar a su compañero.

“Sabía que venir a este programa podía pasarme de contar algunas cosas y lo hablé con mi familia, porque si hoy en día en mi vida privada me siento tranquilo hablando del tema, calculo que no debería sentirme mal acá, pero no sé ni cómo se dice ni cómo se anuncia, pero en dos oportunidades abusaron de mí”, expresó Kirzner. Y continuó: “Soy una persona muy ansiosa, que todo lo quiere ya, y ese día quería ir a la casa de mi amigo, y en donde vivía en zona norte habíamos alquilado una casa, cerca de donde vive mi mamá hoy en día, y yo estaba empecinado en ir a ver un amigo, y ahí había trabajado una persona que yo no la tenía más que de vista, lo vi con un rastrillo, mientras yo estaba en la vereda, con una distancia como estoy acá ahora”.

“Esa persona me empezó a hablar, y en un momento no sé porqué, pero se empezó a oscurecer todo, y ahí dije ‘hay algo raro’, porque soy una bastante intuitivo, y me empecé a alejar; él notó que me alejaba y tampoco voy a contar tanto detalle porque es horroroso y no hay necesidad, pero bueno, finalmente ocurre, me arrastra hasta la cama, ocurre eso espantoso, y lo mismo en otra oportunidad”, relató compungido. Después explicó que muchos conocían al hombre que cometió el abuso, y solía verlo en los lugares que frecuentaba en su barrio.

“El tipo me saludaba como si nada, y me acuerdo que me fui corriendo, llorando, no sabía a quién decirle, y todo ese año resultó ser una pesadilla porque lo veía cada tanto”, reconoció con tristeza. “Hace un par de años le cuento a mi familia, porque que eso en algún momento sale, se lo cuento a mis amigos más cercanos de la infancia, y se lo cuento a mis viejos, que en ese momento ellos se unieron nuevamente para pensar qué hacer con esa situación”, agregó.

“Yo estaba mirando el noticiero con mi mamá y con Fabián Mazzei -el marido de la actriz- y me empieza a agarrar un ataque de pánico y me desmayo. Y mi vieja sola, bien de madre, me preguntó qué me había pasado, y se lo conté”, comentó, sobre el día en que abrió su corazón para revelar lo ocurrido. Luego se sinceró sobre los miedos que tenía de hablar en público del tema: “Estar diciéndolo hoy acá es mucha exposición y capaz me juega en contra, porque me pregunto si lo habré dicho bien o mal, porque no es lo mismo que hablar con tu círculo íntimo, pero supongo que también va a haber gente que sienta que le pasó lo mismo”.

“No sé si va a servir que lo diga, pero ahora estoy más tranquilo con el tema y lo puedo decir después de tanto tiempo conflictuado ahora sí lo puedo decir sin importar lo que pase”, sostuvo. “Mi psicólogo me dice siempre: ‘Es pandémico también’; y de hecho mis amigos del colegio se acuerdan de cosas que yo había reprimido, por ejemplo que cuando pasábamos por esa casa donde pasó, yo siempre decía: ‘Vamos a jugar una carrera’, y toda la cuadra la hacía corriendo, porque no quería pasar por ahí, tenías miedo de que pase algo”, confesó sobre el final.

El conductor se mostró muy conmovido y lo felicitó por su valentía: “Sos una persona hermosa, muy transparente, y yo no te conocía tanto, pero me parece que sos increíble, y no tenía la menor idea de esto”. Roth también le agradeció por darle ánimos a las víctimas de abuso y aseguró: “Hay que denunciar, no nos olvidemos de eso, vos fuiste una víctima de una persona enferma, y además de contarlo a la familia hay que hacer la denuncia”.

Compartir

Linkedin Print