Trabajadores no docentes denunciaron irregularidades en proceso electoral de ATUNF

Los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) Aníbal Olmedo y Marcos Salas se refirieron al accionar irregular que viene llevando a cabo la actual conducción del gremio ATUNF en cuanto al nuevo proceso eleccionario.

“Somos un grupo de compañeros no docentes que estamos afiliados y hace varios años que venimos trabajando con el fin de participar en las futuras elecciones del sindicato ATUNF. Nos reunimos con los compañeros ante la falta de información sobre las asambleas que se tienen que hacer para la conformación de la Junta Electoral y decidimos solicitar a la actual conducción del gremio que se realice la misma”, afirmó Olmedo.

“Presentamos la nota correspondiente, respecto todas las normativas vigentes y el 10% de los afiliados que firman al final. Al hacer entrega de la nota al secretario general Milciades Olmedo nos enteramos que la Junta ya estaba conformada y en vigencia. A lo que les pido que nos informen qué pasos siguieron para conformar la Junta”.

Continuó: “Nos acercamos a la Junta y allí nos anoticiamos que el plazo de presentación de listas vencía el viernes 18 de febrero a las 19 horas. Entonces, los que firmamos esa nota más un grupo más de compañeros nos autoconvocamos y decidimos armar la lista y presentarnos, somos la lista verde. Estamos a la espera de la oficialización”.

No obstante, indicó que “nuestros apoderados van a hacer una presentación solicitando toda las documentaciones de la Junta Electoral y donde veamos que existan irregularidades accionaremos como debe ser”.

“Lastimosamente, nos sentimos indignados pero a la vez fortalecidos porque los compañeros demostraron que quieren participar y que se sintieron tocados porque les están cortando el derecho a elegir y ser elegidos”, rechazó.

Por su parte, Salas denunció que “nuestro accionar no es que viene de hace un día o 48 horas, sino hace tiempo con las intenciones de presentarnos a unas elecciones democráticas en este caso a nivel gremial. Nos sorprendimos porque cuando fuimos a hacer la presentación de la nota con el apoyo de los no docentes afiliados, nos encontramos con que ya había un calendario electoral. Yo como afiliado jamás me informaron, como a los demás compañeros”.

“Tomamos la decisión de presentar una lista para ir a la elección gremial. Pudimos cumplimentar todos los requisitos que estaban publicados y los apoderados hicieron la presentación en tiempo y forma. Así que vamos a seguir trabajando e informando a los compañeros sobre cuáles son nuestras intenciones para el día 23 de marzo que sería la elección”.

“No es normal el accionar que está teniendo la actual conducción del gremio. Nunca fuimos informados, es muy grave. Deben tener sus intereses, por eso están jugando con todo. Es una pena y una indignación para todos los compañeros, pero nos fortalece”, afirmaron.

Finalmente, dijeron que “la lista verde no docente propone la participación. Acá no se trata de uno o dos, sino de todos. Por eso vimos el acompañamiento de los compañeros con los avales y sus firmas. Queremos darle participación al afiliado, brindarle lo que no se hizo en 20 años. Queremos cambiar la calidad gremial porque entendemos que el gremio no docente de la UNaF es grande y el afiliado merece otra situación, otra realidad que la actual”.

