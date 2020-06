Tras el desborde runner, la Ciudad aumentará los controles

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, brindó un nuevo parte informativo en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus y aseguró que aumentarán los controles en la Ciudad luego de la aglomeración de runners que se vivió anoche en diferentes parques.

“Es razonable que después de 90 días de estar encerrada la gente quiso salir. Nosotros vamos a intensificar el control pero también les decimos que necesitamos que cada uno aporte algo en el cuidado de la pandemia”, aseguró. Y añadió: “Apelamos al comportamiento colectivo. Fue un día de mucho desahogo”.

En la Ciudad ya son 11.468 infectados y 264 los fallecidos por coronavirus. En los barrios vulnerables, en tanto, los infectados son 5.335, mientras que los fallecidos son 51.

Respecto al Plan Detectar, luego de su paso por Balvanera llegará al barrio de Flores, según aseguró el ministro.

Miles de porteños coparon anoche plazas, parques y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires al habilitarse las salidas para ejercicio físico con distanciamiento social, en una nueva etapa del aislamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, donde también abrieron los comercios de ropa y calzado con su correspondiente protocolo.

Las salidas fueron habilitadas desde la hora cero de hoy hasta las 8 y se reanudaron de 20 a 8 de mañana martes, este último el arco horario que regirá en lo sucesivo de ahora en más.

Esta imagen de gente corriendo cerca del “verde” se repitió en Palermo, Recoleta y en muchas plazas y otros parques porteños.

Según informó el gobierno porteño, en este nuevo permiso de salidas para ejercicio físico no se pueden hacer entre más de 2 personas, con distanciamiento mínimo de dos metros; el tapabocas no es de uso obligatorio mientras se realiza la actividad, se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas y no está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio.

No obstante, la gran afluencia de vecinos que llegaron a los parques y plazas porteños complicó mantener el distanciamiento mínimo de dos metros y se vio cómo la gente intentaba esquivarse.

Además de las plazas y parques, también se vio gente corriendo por avenidas porteñas como Angel Gallardo, Díaz Vélez, Gaona o Del Libertador.

La explosión de runners en el perímetro del Parque Centenario, al igual que en otros parques, estuvo fiscalizada por personal de la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad y de la Comuna 6, quienes trataron de que se mantenga el distanciamiento social requerido.

En tanto, también pudieron abrir sus puertas los comercios barriales (a excepción de los que están en zonas comerciales de alta circulación) de indumentaria y calzado, a partir de las 11 con medidas de higiene y distanciamiento, y sin probadores. Atendieron según el número de documento: los días pares quienes tengan DNI par y los días impares quienes tengan DNI impar.

Según informó el gobierno porteño, para el rubro de indumentaria el porcentaje de apertura fue de 72%, el de facturación un 25% y el cumplimiento del protocolo sanitario se observó en el 94% de los casos.

En calzado, el porcentaje de apertura fue del 76%, una facturación del 25% y un cumplimiento del protocolo también de 94%.

Además de Quirós, participaron de la conferencia de prensa el subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión de Red, Daniel Ferrante; el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella; la subsecretaria de Atención Hospitalaria, Laura Cordero, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni