Tras el levantamiento del paro, la UTA enfoca sus miradas para que se cumpla con otro pago este mes

Finalmente la empresa Crucero del Sur abono el aumento salarial que se había acordado en el sector de transporte, y la medida de fuerza que llevaban adelante los trabajadores concluyó, aunque ahora desde la Unión Tranviarios Automotor esperan que se efectivice el pago de un bono pactado para el día 20 de este mes. «El gremio siempre va a cuidar a sus compañeros», manifestó Diego Mendoza, Secretario General de UTA, al Grupo de Medios TVO.

«Se ha cobrado y la empresa en este momento no nos debe nada. Dejamos en claro en el día de ayer en el expediente mismo en la Subsecretaría de Trabajo, que el día 20 tenemos un nuevo bono no remunerativo y proporcional para todos los compañeros. Dejamos aclarado que alguien tome la palabra y solucione la problemática del transporte porque más allá de nuestros sueldos y de nuestros bonos, indudablemente alguien tiene que resolver la problemática del transporte», señaló Mendoza.

De esta manera desde el gremio piden que la situación que atraviesa actualmente el transporte de pasajeros, se resuelva de fondo para evitar un desgaste en el servicio ya sea por medidas de fuerza o por dificultades en la operatividad. En ese sentido, Mendoza mencionó los pormenores antes de levantar la medida de fuerza que llevaron adelante.

«Entramos a la audiencia, primero hubo un pedido para que toleramos una semana más ya que en una semana más iba a estar el dinero, después evidentemente impacto alguna plata de Nación y tuvieron el compromiso de girar lo más rápido posible para que se pueda cobrar el día de ayer y así pasó. No pasaron 3 horas y nosotros levantamos la medida de fuerza», detalló.

Este hecho dejó entrever, según el gremialista, que «si es un adelanto de fondos fue un parche» y que los conflictos podrían seguir y en efecto advirtió que se podrían tomar «medidas gremiales» de no pagarse el bono acordado.

«Puede haber reclamo como corresponde, ojalá que no porque es desgastante para los trabajadores y para los usuarios. Ojalá alguien agarre la palabra y solucione el transporte. Entiendo que es no solamente lo que se le debe a mi compañero, entiendo que hoy mi compañeros han cobrado pero la crisis en el transporte sigue», concluyó Mendoza.

