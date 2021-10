Unas 300 personas hicieron fila durante horas para pedir turnos y buscar anotarse en un módulo

Compartir

Linkedin Print

Con el Ministerio de la Comunidad totalmente vallado, cientos de personas hicieron fila, algunas incluso desde la tarde del domingo, con el fin de obtener un turno para luego presentar los papeles requeridos y sortear los diferentes pasos para finalmente ingresar en la carrera de obtener un módulo habitacional.

En el lugar había hombres y mujeres e incluso niños pequeños que jugaban en la vereda mientras sus padres aguardaban ser atendidos. Cada situación era diferente; algunos ya tenían turno para su primera entrevista, otros recién acudían para anotarse y otros más a renovar papeles que les habían solicitado.

En ese sentido, el Grupo de Medios TVO dialogó con algunos de los presentes que explicaron su situación.

“Yo vine el domingo a las once de la noche, vine sola sin mis criaturas, me dijeron que era para sacar turnos para entrevistas, me dan el turno, después me dicen que venga”, dijo una mujer consultada sobre la metodología de inscripción.

Además se mostró desesperanzada en que le den un módulo. “No creo que tenga posibilidades, la realidad es que hay cero posibilidad, hay gente acá que está inscripta desde hace años y no pasó nada, yo desde el 2017 estoy, solamente acomodados hay”, lamentó .

“Voy a sacar el turno por hacer un trámite más, pero tengo cero esperanzas de sacar mi módulo porque es demasiado, son todos acomodados y esa es la realidad”, denunció.

“Hay gente que estuvo haciendo fila el domingo desde antes que yo incluso, algunos vinieron a las seis de la tarde ya, se juntó muchísima gente.Yo estuve en el acampe frente a la Ruta Nacional 11, un mes y dos semanas estuve ahí, se me enfermó mi nene y por eso tuve que salir, por eso ahora estoy viendo, dudo mucho de que me den, voy a intentar sacar mi turno y vamos a ver, ojalá Dios quiera al menos me reciban los papeles”, expresó.

Otra mujer señaló que “ a las once de la noche vine con mi amiga, estábamos juntas en el acampe y nos avisaron que iban a anotar. Vamos a ver qué dicen, yo estoy viviendo en la casa de mi suegra pero dentro de poco ya viene y tenemos que salir, somos ocho personas, con mi suegra somos unas 11, de ahí tenemos que salir, cuando vienen ellos debemos desocupar la casa”.

“Estamos sin palabras, estamos todos encimados como vacas esperando una casita, tenemos la esperanza de conseguir un módulo. Yo estoy para la entrevista, ya vine a sacar el turno que me dieron para este lunes. Estoy separada, mi marido me echó de la casa y vivo en alquiler, tengo cuatro hijos y no quiero ir a estar arriba de ellos, tengo 57 años, vine a solicitar y tengo la esperanza de que sí me van a dar para mi casa. Estoy enferma, tengo principio de epilepsia y no puedo trabajar, pero a pesar de eso sí estoy trabajando cuidando a una señora desde las 19 horas hasta las 8 de la mañana”, relató otra mujer sobre su situación personal.

“A las 5.30 ya vine a esperar mi turno, tengo la ayuda de Dios y estoy con la esperanza puesta en tener un módulo. Ellos no me dieron ningún papel de que indica que tengo turno, me dijeron que al entrar doy mi DNI y ya salta en el sistema porque está asentado”, acotó.

“Incluso le llevé una carta en la casa del gobernador, le entregué y me dijo que vuelva a ir, después me dieron la tirilla de expediente, me dijeron que venga acá y de ahí me dijeron que tenía que sacar el turno que me lo dieron para este lunes. Tengo las esperanzas puestas en Dios, y en el gobernador”, expresó la mujer.

“El gobernador ayuda a mucha gente, hace muchas cosas, nada más que algunos son malagradecidos, muchos no ven lo que el gobernador hace, no agradecen, muchos a los que les dieron módulos venden y después vienen a hacer fila de nuevo para volver a pedir, yo conozco personas que hacen eso”, aseveró.

Concejal Olivera

En ese sentido, el concejal Fabián Olivera estuvo presente en el lugar y lamentó lo que ocurre una vez más con las familias que buscan acceder a un techo digno.

Criticó la metodología de inscripción del organismo, “siguen haciendo muy mal las cosas, darles un turno a personas que están desde temprano para rellenar una planilla y después llamar para entregarles un módulo, sentarse en un escritorio esperando que la gente venga a anotarse, están destruyendo un programa muy bueno que era para reordenar los asentamientos y villas a un programa de confort, los invito a que salgan de su oficina y que le expliquen a la gente”, expresó.

“Le están mintiendo a la gente en su desesperación política porque llegan las elecciones, yo recomiendo que hagan mejor las cosas, que caminen las calles”, manifestó el edil capitalino.

Compartir

Linkedin Print