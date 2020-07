Utilizando un kit de bioseguridad, odontólogos atienden “emergencias”

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Silvia Naser, secretaria general del Circulo Odontológico de Formosa, se refirió a cómo se encuentra trabajando el sector, donde indicó que utilizan un kit de bioseguridad para atender “emergencias”. Es importante aclarar que el Circulo cuenta con 400 socios aproximadamente, de los cuales la mitad son prestadores de obras sociales y casi la totalidad de ese porcentaje trabaja con “urgencia” y “emergencia” que es lo que se le permite.

“Sigue en vigencia de acuerdo al Decreto Nacional de Urgencia presidencial que los odontólogos deben continuar atendiendo emergencias, pero en la provincia como no hay circulación viral se flexibilizó bastante sobre todo con algunas obras sociales que permiten realizar algunas prestaciones odontológicas en particular como parte de la resolución de la ’emergencia’, tal es el caso de una extracción dentaria o tratamiento de conducto”, comenzó explicando

Asimismo, reconoció que si bien “El profesional trabaja en estrecho contacto con el paciente” también es cierto que “conoce muy bien las medidas de prevención, porque no es la primera vez que debe hacer énfasis en ello para hacerle frente a enfermedades infectocontagiosas”.

Al ser consultada por el kit de prevención con el cual debe contar cada paciente para ser atendido indicó: “hay algunas obras sociales que cubren el kit de prevención que incluye: el cubre zapato, un delantal hidro resistente, cofia para el cabello, el guante y el barbijo, además de la mascarilla protectora. Hay algunas obras sociales que reconocen el kit de bioseguridad y otras que lamentablemente no, por lo tanto, el profesional se ve en la obligación de cobrarle el costo al paciente porque tampoco el odontólogo le puede financiar a la obra social”.

Seguidamente, la Dra. Naser fue indagada respecto al caso de IASEP. “Están actualizados con el pago, ellos tienen un convenio con el Circulo Odontológico en particular donde tienen 45 días corridos después de la fecha de facturación para el pago. En estos días deberíamos cobrar las facturas correspondientes al mes de mayo”.

En cuanto al kit de bioseguridad “IASEP no lo reconoce de manera directa, lo que nos permite es facturar dos códigos de consultas lo que hace un monto de alrededor de 900 pesos y dentro de eso se reconoce que obviamente está por debajo del valor, pero con esto la diferencia para cobrarle al paciente es menor”. “El costo ronda entre los $1200 y $1500 y por fortuna hay disponibilidad”, reconoció.

Temor por parte de la gente

“Los colegas comentaban que disminuyó mucho la demanda, sobre todo al principio cuando había más desconocimiento en el tema y todo se iba viendo paso a paso; incluso la OMS primero decía que el uso del barbijo no era necesario y luego lo exigió. La gente tenía miedo de acudir al odontólogo”, confió.

Por último, sugirió a la ciudadanía que “no soporte situaciones traumáticas desde el punto de vista odontológico” y que “inmediatamente se comunique telefónicamente con su odontólogo de confianza, seguramente ahí lo van a orientar y administrar un turno”.