“Vamos por buen camino porque la situación epidemiológica cuenta con buenos indicadores”

La directora de Epidemiología e integrante del Consejo Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián”, la doctora Claudia Rodríguez, se refirió a la situación sanitaria de la provincia en la semana epidemiológica 36.

Primero, la especialista destacó que “vamos por buen camino, debido a que en este momento la situación epidemiológica cuenta con muy buenos indicadores”.

No obstante, aclaró que “no está terminando la pandemia”, por lo que aún falta un camino por recorrer, aunque el contexto sanitario es “mucho más tranquilo” en comparación a uno o dos meses atrás.

“Este estatus se va a mantener siempre y cuando se sostenga el equilibrio, tanto de medidas sanitarias como las de cuidado individual, porque la vacunación ayuda, pero no alcanza si no la acompañamos cumpliendo el protocolo”, insistió.

Comportamiento ciudadano

En referencia al comportamiento social por el respecto de las medidas sanitarias, Rodríguez manifestó: “tengo que ser sincera y, en realidad, creo que hay de todo”.

Advirtió que se ve un relajamiento en las personas, principalmente en los jóvenes. “Son los que están más distendidos con los cuidados individuales”, lamentó, pero destacó que también están los que sí se siguen cuidando estrictamente y evitan la aglomeración, respetan el distanciamiento y se reúnen en espacios aireados.

En esa línea acentuó que “como política sanitaria tenemos la directiva del gobernador Gildo Insfrán de no bajar la cantidad de hisopados diarios y de estar en alerta permanente”.

Debido a esta tarea, confirmó que Formosa ocupa el segundo lugar a nivel nacional que más testeos realiza cada seis mil habitantes. “Primera está la provincia de Buenos Aires y esto habla a las claras de la política sanitaria provincial”, remarcó.

Vacunación a adolescentes

Seguidamente, se refirió a la inoculación de los adolescentes, señalando que la nueva distribución de vacunas que llegaron al país permitirá “inmunizar a una mayor cantidad de jóvenes”.

“La población objetivo ha bajado a 12 años y esto es importante y considerable porque la idea es completar los esquemas de vacunación a la mayor cantidad, para hacer frente al posible ingreso en la provincia de la variante Delta”, enfatizó.

En este punto, confirmó que la característica principal de la Delta es la “gran transmisibilidad”. “Esto hace que tenga una velocidad de contagio mucho más rápida que otras variantes”, explicó.

Recordó que la experiencia que Formosa tuvo con la aparición de la variante Manaos fue que en marzo-abril comenzó la circulación, luego se diseminó y explotó en la provincia.

“Inició en la ciudad de Clorinda, luego en la Capital y después en el interior”, reseñó y afirmó que “esta tiene una mayor transmisibilidad, pero si nosotros avanzamos con el esquema de vacunación y completamos, seguramente el impacto no será el mismo”.

Para cerrar, se mostró confiada al expresar que muchos comprovincianos, aparte de tener defensas por la vacuna, también han desarrollado algunas de manera natural por haber transitado la enfermedad.

