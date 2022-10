Verónica Ojeda viajó a Dubai por supuestas irregularidades en la herencia de Maradona

Compartir

Verónica Ojeda viajó a último momento de urgencia a Dubai por “irregularidades” en la herencia de Diego Maradona, según dijeron en América. La ex profesora de Educación Física asegura que su hijo aún no cobró parte de la herencia, como sí lo habrían hecho Dalma y Gianinna.

“Ella ahora está en la Corte Suprema, muy fuerte y es el escándalo que se viene contra Dalma, Gianinna y Claudia, está ahora frente a un juez en los Emiratos Árabes”, aseguró Guido Záfora en Es por ahí y agregó: “Hay una persona que administra que es Sebastián Balietto, que dice Ojeda es parte del círculo de Villafañe, él está puesto por la Justicia pero ella dice que esta persona tiene relación directa con Claudia entonces hay oportunidades diferentes para Dalma y Gianinna”.

“Se hace la buena y después lo contrario (por Dalma). Estoy de viaje resolviendo cuestiones de mi hijo, que es lo único que me importa, en la Corte Suprema de Dubai, ellas cobraron la herencia y Dieguito nada, tengo que ver qué pasó, es una situación complicada”, le mandó la mamá del menor de los hijos del Diez al panelista y siguió: “Son temas personales, lo hago por mi hijo, en unos días vuelvo y hablamos”.

Ojeda viajó allí con su hijo y con su pareja, el abogado Mario Baudry quien además es el representante legal y apoderado del nene, ya que éste es menor de edad. Incluso en sus redes sociales compartió una foto del Dieguito en los Emiratos.

Hace dos meses Verónica y Claudia Villafañe habían tenido un fuerte cruce en Argenzuela, el ciclo de Jorge Rial. Desde un móvil, la mamá de Dieguito contó que al momento de que se abriera la baulera con los objetos del astro estaban los cinco herederos unidos, ella en representación de su hijo: “Ahí hablamos muy bien, fue todo muy armonioso. Y dividimos las cosas como tenía que ser. De hecho, hablamos de la empresa Maradona, porque Diego ya no está más. Y si a la empresa no la cuidan los herederos, los demás vivos se hacen millonarios”.

Luego, reconoció que esa unidad “duró muy poco” y apuntó: “Hay contratos de ellas (Dalma y Gianinna) en el exterior de los que nosotros no estábamos al tanto”. No obstante, cuando Ojeda llevaba ya más de veinte minutos al aire explicando los distintos desencuentros que tuvieron en los últimos tiempos con Dalma y Gianinna, incluido el partido homenaje que tuvo lugar en Arabia Saudita, y el desagrado que le provocaba el administrador de la sucesión, Claudia se comunicó con el programa queriendo salir al aire. “Me encantaría, yo no te tengo miedo ni a vos ni a tus hijas”, le advirtió Verónica aceptando el cruce.

“Cuando salimos el otro día, que los chicos se estuvieron repartiendo las cosas, estuvimos juntas y estaba todo bien con todos los abogados, hasta con Baglietto. No sé qué pasó ahora. Mario dijo que yo cobré, igual que Dalma y Gianinna, 80 mil dólares en Arabia y quiero que me lo demuestren”, comenzó diciendo Claudia. Y aseguró que ella le había pasado el contacto de la marca de vinos a los abogados “para que vean el negocio” pero que, hasta el momento, “nadie cobró un peso” con ese emprendimiento.

Luego aseguró: “Yo no puedo hacer nada sola porque a mí no me corresponde. Cuando me llega un negocio se lo paso a las personas que lo tienen que resolver”. Pero Ojeda retrucó: “Vos me dijiste: ‘Tengo un montón de negocios para hacer para el mundial’”. “Sí, porque la gente me llama a mí para hacer negocios y yo se los paso a los abogados. No lo resuelvo yo porque no soy quién”, respondió Villafañe. Y mientras Verónica aseguraba que ella y sus hijas habían viajado a Italia para cerrar el contrato de los vinos, la madre de Dalma y Gianinna la desmintió: “No inventés”.

