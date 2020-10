Vicuña reveló qué logra poner de mal humor a la China Suárez

Compartir

Benjamín Vicuña y Eugenia La China Suárez fueron padres, hace pocos meses, de Amancio, el segundo hijo que tienen en común. Pero por motivos laborales, el actor debió trasladarse a su país de origen, Chile, donde se quedará hasta el próximo 30 de octubre. Sin embargo, este sábado la pareja de actriz estuvo vía Zoom en el programa Santo Sábado y participó de la sección #Numerales donde a través de distintos hashtag, el conductor del ciclo de América le realiza diferentes preguntas.

Vicuña conoce como pocos a la China y él mismo fue el encargado de revelar aquellas cosas que sacan de quicio a su pareja y madre de sus hijos Magnolia y Amancio. “Me cuesta pensarlo, mire qué caballero… ¡un aplauso!”, arrancó el chileno entre risas al ser consultado sobre el tema. “Ella es vegetariana, le ha pasado muy pocas veces pero en algún viaje le confunden o le traen una hamburguesa que no es vegana y eso puede terminar en un asesinato”.

Benjamín también respondió sobre otros temas que sorprendieron al pelado López. “Me río mucho con las buenas comedias, me río mucho con (Jorge) Porcel, se veía acá en Chile”. Luego, se sinceró al decir que siente que está grande para el reggaetón. “Te lo puedo bailar con mucha furia pero no te lo puedo escuchar un domingo porque no”, confesó Vicuña, quien al ser consultado sobre con quién lo confunden nombró con humor a Lionel Messi. “Cuando juego al fútbol y de perfil”, agregó.

Hace unos días, también a través de Instagram, La China Suárez había mostrado por primera vez la cara del recién nacido. “Amancio de mi vida”, escribió en dos posteos en las que se la ve sosteniendo al bebé, súper sonriente y en las que asombra el parecido entre ambos.

De inmediato su posteo se llenó de “Me gusta” y de comentarios que celebraban la llegada del pequeño: “Sigan haciendo bebés que les salen muy bien”, “Hermosos”, “No puede más de lindo”, “Bebito precioso, te amo”, “Un muñeco” y “Madre e hijo puro amor”.

Amancio nació el 29 de julio y fueron sus papás quienes anunciaron su llegada a través de las redes sociales. “Bienvenido Amancio Vicuña Suárez. Llegaste a hacernos más felices. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Benjamín, gracias mi amor por otro milagro de la vida”, escribió la actriz.

El actor chileno se refirió al nombre que eligieron para su bebé: “Amamos tanto, tanto tu nombre, que se hizo carne. Pensamos tu boca y ahora la sonreímos. Mezclamos nuestra sangre y la vida pudo más”.