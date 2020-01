Violencia sin fin en Rosario: mataron a dos personas y ya son 20 los crímenes en 19 días

Compartir

En Rosario matan a una persona cada 24 horas o menos. En la madrugada de ayer asesinaron a un joven de 24 años y en la noche del sábado a un hombre de 51 años. Así, en los primeros 19 días del año, 20 personas perdieron la vida por armas de fuego en la ciudad.

El primero de los crímenes ocurrió a las 21 del sábado cuando Miguel Ángel Gómez, de 51 años, bajaba de su auto para entrar a su casa de la calle Amenábar al 2700.

El hombre nunca llegó a destino: dos personas que todavía no fueron identificadas lo sorprendieron en esos metros que lo separaban del vehículo de su casa y uno de ellos le disparó en la cabeza.

Los asesinos no se llevaron nada: la Policía local inspeccionó el cuerpo y la escena del crimen y determinó que la víctima tenía en su poder su teléfono celular, dinero en efectivo y otras pertenencias.

La noche de violencia no terminaría allí: alrededor de la 1 de la madrugada del domingo Brian Tolosa, de 24 años, mantuvo una discusión con otra persona en el cruce de las calles Nochetto y Calasanz.

En un momento de esa pelea, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó al joven en la zona del tórax, que por la gravedad de la herida murió en ese instante.

La Policía todavía no detuvo al segundo de los asesinos, pero lo tendría identificado. Mientras tanto, la fuerza de seguridad colabora con los fiscales para esclarecer los 18 crímenes anteriores del año.

Por la ola de violencia en Rosario, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, firmó un convenio con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el jefe de Seguridad de esa provincia, Marcelo Saín, para que la Nación asista a esa provincia en la lucha contra el crimen organizado y en la pacificación de los barrios.

Cuando Nación y Santa Fe firmaron ese acuerdo, la Policía contabilizaba 17 crímenes en 16 días. Ahora tuvieron que sumaron tres más.