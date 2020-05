Vóley: el Club Gorriti de Jujuy retomó los entrenamientos en la parte física

Compartir

Uno de los clubes que fue uno de los pioneros en la reactivación parcial de la actividad en sus disciplinas fue Atlético Gorriti. En el caso particular del vóley la acción en la semana tuvo al sub 16, sub 18 y a la primera división que se adaptaron a las medidas dispuestas por el COE respetando la terminación de su DNI y entrenaron a las órdenes de Oscar Lozano.

El profesor con dilatada trayectoria dentro del vóley y con 20 años enseñando en el club “diablo” le contó a El Tribuno de Jujuy. “Es solamente preparación física, el primer día fueron pocos pero a medida que fue transcurriendo la semana se fueron incrementando los chicos”.

Se trabaja en dos turnos. “El entrenamiento en preparación física general y es algo atípico”, consideró el instructor quien a su vez manifestó: “Son 45 minutos en los que tenemos que hacer cargas bajas luego medias y después altas”.

En relación a la vuelta de sus pupilos a las actividades, Lozano exclamó: “Al chico luego de estar dos meses sin hacer nada se le hizo complicado”.

“El regreso fue expectante para los chicos, volver al club fue como un respiro para ellos”, contó el “profe” dejó en claro el gran deseo de los jóvenes de retornar a la institución de calle Pueyrredón y avenida El Éxodo, una entidad que fomenta el sentido de pertenencia en todas sus disciplinas.

Después Lozano reflexionó: “Esto es un comienzo y como puede perdurar en el tiempo vamos a ser variables en los ejercicios para que no sea monótono”. “Ojalá que la segunda etapa sea con pelota para que sea diferente”, expresó el entrenador de Gorriti quien explicó que cada jugador entrenaría con un balón. “Los chicos están respondiendo bien con el apoyo de los padres”, declaró el instructor destacando también el compromiso de los papás en tiempos de pandemia donde todo se hace más complejo.