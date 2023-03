Volvió el boxeo al Luna Park y «La Princesita» Bermúdez fue la estrella de la noche

La pugilista rosarina venció a la mexicana Tania Enríquez y recuperó dos fajas mundiales de la categoría minimosca. Una cartelera de cinco combates, con ocho títulos en disputa, dio comienzo ayer al programa anual de veladas boxísticas en el tradicional Luna Park, donde la rosarina Evelin «La Princesita» Bermúdez (18-1-1, 6 KO) venció a la mexicana Tania Enríquez ((20-1-0, 9 KO) y recuperó dos fajas mundiales de la categoría minimosca.

La excampeona argentina, de 26 años, se adjudicó los cinturones vacantes de la Organización (OMB) y la Federación (FIB) en la propuesta de fondo de la cita «Gloria y Honor 2», a cargo de la empresa O.R. Promotions.

La pelea estelar de la velada Gloria y Honor II, desarrollada en una calurosa noche porteña, se resolvió con las siguientes tarjetas en favor de la rosarina: Bolívar Arauz (Panamá) 97-93, Jesuan Letizia (Argentina) 96-94 y Craig Smith (Canadá) 97-93.

La Princesita, de 26 años, reconquistó las fajas que estaban vacantes después de su derrota con fallo dividido ante la costarricense Yokasta Valle, en la pelea que marcó su debut fuera del país en Carson, Estados Unidos, en noviembre pasado.

«Fue una noche soñada, la mejor, gracias a todos los que me tenían fe. Les quiero decir a todos los chicos que tienen un sueño, que lo cumplan. Que no piensen que no van a poder, que sigan porque yo perdí y volví a ganar. Esto es un ejemplo: cuando uno tiene un sueño, hay que seguir», declaró sobre el ring, con ambos cinturones sobre el torso, en un mensaje de resiliencia.

En otro de los duelos principales de la velada, el cordobés de Dolores, Alberto «Impacto» Melián (11-2-1, 7 KO) logró un nocaut técnico en el noveno asalto, para sacarse de encima al duro rival colombiano Johan «Chocorramo» Segura.

Por su parte, Fabián «TNT» Maidana (20-2-0, 15 KO), no se quedó atrás en la histórica noche y noqueó al ecuatoriano de Quito, Edwin «El Sobrenatural» Bennett.

A su vez, Tobías «El Pitbull» Reyes (11-0-0, 10 KO) defendió con altura los títulos latino FIB y sudamericano de los moscas con un tremendo golpe al hígado del venezolano Gilbert «Toronto» González. KO y a otra historia.

En otro combate escueto pero emocionante, el rosarino Junior Alanis (11-0-0, 3 KO) noqueó en tres asaltos al cordobés y excampeón argentino de la categoría superpluma, Kevin «La Maquinita» Acevedo.

Por último, el pugilista welter venezolano radicado en CABA, Jonathan «El Fino» Hernández, venció en decisión técnica al rosarino Darío «El Seco» Soto.

En tanto, el crucero Agustín «Picha» Marini superó en fallo mayoritario (59-55, 58-56 y 57-57) al puntano capitalino, Camilo «Centurión» Castagno.

