Voz Docente y Autoconvocados anunciarán mañana protestas por mejoras salariales

El Gremio de los Docentes Autoconvocados convoca a una conferencia de prensa para mañana a las 9 horas en avenida 25 de Mayo y Rivadavia para anunciar de manera conjunta con Voz Docente la fecha y modalidad del paro previsto en esta primer semana.

La medida acordada por las conducciones docentes es en cumplimiento del mandato de sus afiliados y afiliadas que votaron por mayoría paro y acciones varias.

Desde las organizaciones indicaron que aún con «los adelantos» anunciados por el Gobernador -de los cuales unos se hizo efectivo a fin de julio- no alcanza para que un trabajador o trabajadora pueda cubrir sus necesidades básicas, ni por supuesto las de su familia. Por ello ante la falta de noticias del gobierno que resuelva las necesidades salariales es que vamos a iniciar acciones de reclamos que tal como lo hemos hecho siempre, será en las calles.

Desde las comisiones directivas de Voz Docentes y Autoconvocados invitan a los comunicadores de los distintos medios locales y a los docentes que puedan asistir acompañar a los gremios en esta conferencia.

Incertidumbre

Vale recordar que días atrás la secretaria de GDA, Mirka Fernandez habló con el Grupo de Medios TVO e indicó que hay preocupación dentro del sector docente «porque las novedades que tenemos nosotros, son solamente los anuncios para los medios, en concreto no hay nada».

«En algunas Delegaciones Zonales informaron que comenzaba después del receso la extensión de los 45 minutos, pero todavía no hay absolutamente nada», aseveró.

Hasta el momento, se informó que varias escuelas formoseñas extenderán sus horarios de clases luego de las vacaciones de invierno, pero aún no se conoció el documento oficial del acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación. «Por lo menos nosotros no tenemos novedades», afirmó.

«Lo que había dicho el ministro (de Educación) es que sería progresivo y en algunas escuelas, que no sabemos cuáles son; muchas dudas y ninguna certeza. Terminamos la primera parte del año con mucha incertidumbre y regresamos con las mismas dudas e incertidumbres», agregó Fernández.

Pero la extensión horaria no es la única preocupación de algunos docentes, también lo es la inflación y la erosión salarial que sufre el aumento anunciado por el gobernador Gildo Insfrán para este año.

En ese sentido, Fernández indicó que realizaron varias consultas relacionadas con el salario docente previas al receso ya que «la plata no alcanza, el sueldo está cada vez más bajo, la suba de los productos aumenta día a día. El sueldo más el aumento y el aguinaldo no alcanzó al día 15 del mes».

