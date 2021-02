“Yo pensé que venían a traer un tomógrafo, vinieron a hacer política y nos faltaron el respeto”

Compartir

CLORINDA.- Los cambios en el Hospital Distrital de Clorinda, donde se relevó de la dirección al Doctor Nelson Gutiérrez por la doctora Bernardita Obst, y al doctor Daniel González como jefe de distrito, mientras que Gutiérrez fue designado Director Asociado, generó muchos comentarios en la opinión pública y en los pasillos políticos, ya que luego de 14 años el mismo dejó el mando del nosocomio.

Quien se mostró muy molesto ante lo sucedido fue el intendente Manuel Celauro, quien salió a criticar con grueso calibre al Gobierno provincial y al área de salud de la provincia, sabido es que, en el último tiempo el Jefe Comunal clorindense tuvo roses permanentes con el Consejo de Atención Integral para la Emergencia COVID.

El jefe comunal en varias declaraciones a medios de prensa expresó que “siempre vienen a la Ciudad y yo tengo conocimiento para recibirlos y recorrer juntos, esta vez vinieron medio escondidos y su visita fue netamente política, estoy muy desilusionado, y muy molesto por ésta situación, realmente es un golpe bajo, considero que me faltaron el respeto y se lo faltaron también al doctor Gutiérrez quien tantos años demostró ser muy eficiente en sus funciones, en verdad a los que decidieron esto se les fue la mano y con una maniobra tan fea vinieron a hacer estos cambios que eran innecesarios”.

Celauro muy ofuscado dijo que “yo pensé que nos traían buenas novedades, que venían con insumos, equipamientos, el tomógrafo que tanta falta nos hace, pero vinieron a hacer política de la manera mas baja, no avisaron nada, vinieron y le notificaron al doctor Gutiérrez en plena recorrida; verdaderamente estamos sorprendidos todos los clorindenses, acá se toman decisiones incorrectas y en este caso injustas también”.

El intendente de Clorinda indicó que la decisión de cambiar al doctor Gutiérrez “es mala y que sus palabras la tomen quien quiera. Una cosa es si tenes a Ronaldo de director y Messi está en el banco, o al revés, pero le sacaron a Ronaldo y le metieron a Rojo, entonces uno no entiende en que piensa ésta gente, estoy muy desilusionado hace tiempo de algunas personas que manejan la pandemia, en Clorinda estamos atravesando una situación muy grave, y vienen a cambiar al mejor hombre que tenemos para enfrentar la pandemia, y yo expreso mi opinión se enoje quien se enoje, estas jugadas políticas, porque es política lo que hicieron no nos hace bien a los clorindenses, a quienes hace tiempo hacen mal con sus decisiones”.

