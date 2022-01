Zaira Nara mostró cómo es su home office y sorprendió con un escenario de ensueño

Compartir

Zaira Nara tiene más de cuatro millones y medio de seguidores en su cuenta personal de Instagram. Allí, comparte a diario su rutina laboral, de skincare, sus looks, sus reuniones con amigos y familiares, y también las postales más tiernas de sus hijos, con quienes realiza todo tipo de actividades. Además, muestra los productos que lanza con su marca de maquillajes, empresa que la tiene muy ocupada por estos días, pese a estar de vacaciones en su casa de San Martín de los Andes.

La modelo, conductora y empresaria se encuentra en el sur del país disfrutando de sus últimas semanas libres junto a su pareja, Jakob Von Plessen, y sus hijos Malaika –que en abril cumple siete años- y Viggo –que cumple dos años el próximo 6 de febrero-.

Desde allí, mostró cómo son sus días al aire libre. Y en las últimas horas hizo una publicación en la que se logra visualizar cómo logra combinar placer con trabajo y familia. “Home office”, escribió la hermana de Wanda Nara en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos en las que se la ve recostada sobre una manta en el enorme jardín de su casa, con un increíble pasaje de fondo. Y acompañó la frase con el emoji de un mate y el de una computadora, haciendo alusión a que estaba trabajando con dicha espectacular vista.

Allí, está acostada boca abajo sobre la lona que está en el pasto, y en frente tiene su computadora, y una cartera que combina con el look campestre. Ella, en tanto, luce un jean, una camisa y un sweater de hilo. Además, lleva puestos borcegos marrones.

En una de las fotos está sonriendo y mirando la pantalla del aparato electrónico, en otra se la nota más concentrada, prestando suma atención a lo que está leyendo sobre Zaira Beauty, su marca de cosméticos. Y en otra imagen del posteo que en menos de una hora superó los 100 mil me gusta se ve de lejos a Viggo, quien juega de fondo en el jardín mientras su madre trabaja a su lado e intenta no perderlo de vista.

Casi sin quererlo, al menos no con la intención de ostentar, la modelo suele compartir con sus casi cinco millones de seguidores de Instagram fotos en las que se permite ver la increíble casa de la Patagonia en la que se destaca el uso de diversos materiales como la madera y metal. El interior posee una decoración rústica con tapices, alfombras y muebles de madera. Además desde los ventanales se puede observar unos espléndidos paisajes cordilleranos.

En la parte exterior de la propiedad tienen una extensa galería donde suelen realizar celebraciones, como el cumpleaños de sus hijos, o simplemente la utilizan para sentarse en los sillones a disfrutar de los atardeceres. En compañía de los pequeños y sus mascotas, Zaira Nara y Jakob Von Plessen suelen compartir caminatas por las afueras de la casa, donde tienen un hermoso jardín, con árboles y mucha vegetación. El mismo en el que la conductora aprovecha para combinar trabajo y maternidad.

