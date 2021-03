Zárate: “La oposición no tiene la culpa de la torpeza del gobierno”

Compartir

Linkedin Print

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate respondió a las declaraciones del diputado provincial del PJ Agustín Samaniego que realizó a través de sus redes sobre la decisión de modificar el ingreso de las personas y aislamiento según el fallo de la Justicia Federal que indica que los que lleguen a Formosa deben firmar una declaración jurada y someterse a tres test PCR periódicos y podrán realizar cuarentena en su domicilio.

En este sentido, Samaniego publicó en su Facebook que “es inexorable que aumentarán los contagios y, por ende, las muertes. Esperemos que la oposición política de Formosa se haga cargo y responsable de sus actos. Apelamos por favor al cuidado de los que ingresen. Cumplan los protocolos y no concurran a lugares con mucha gente”

Tras sus dichos Zárate respondió: “No me sorprende las declaraciones del Diputado Agustín Samaniego, diciendo que los contagios que vienen van a ser culpa de la oposición, queriendo descargar responsabilidades propias en personas ajenas al gobierno”.

A su vez indicó que “el peronismo de Gildo Insfrán no se quiere hacer cargo de nada, violaron alevosamente los derechos humanos de los ciudadanos de Formosa, atropellaron sus libertades y nos encarcelaron en condiciones paupérrimas en denominados centros de aislamiento, incluso a aquellos que tenían Covid19 negativo por la menos en tres pruebas”.

“Tuvieron un año para mejorar las condiciones de la salud pública, 9 meses en ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), encerrados y hostigados por la Policía provincial por orden del Gobernador”, aseguró.

“Recurrimos a la justicia y la gente salió a reclamar sus derechos, aun así recién después de meses de indicarle el camino tuvieron que retroceder en decisiones que eran insostenibles”, resaltó el diputado provincial de Juntos por el Cambio.

“Ahora resulta que es culpa de la oposición la torpeza y falta de reflejos de un gobierno que da la espalda a sus comerciantes, gastronómicos, estudiantes, gimnasios, emprendedores, sector privado, todos liberados a su suerte sin diálogo y con una clara actitud de hacerlos desaparecer”, reclamó.

Zárate expreso: “Nosotros nos hacemos cargo de lo que pedimos, solo trabajo y libertad, cosas desconocidas para un gobierno que está hace más de tres décadas y 24 años de un solo conductor que cree que el Estado lo puede todo, y dinamita la actividades privada para consolidar el clientelismo y prebendarismo como herramienta de Gobierno”.

“Es hora de hacerse cargo de los errores, tuvieron una pésima gestión de la pandemia en el orden nacional y provincial”, agregó

Para finalizar, el legislador resaltó que “la gente le indico el camino que nunca quisieron aceptar, hoy después de muchas luchas el pueblo tenía razón”.

Compartir

Linkedin Print